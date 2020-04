La FIFA no puede prorrogar contratos después del 30 de Junio

Todo gira en torno a la pandemia del coronavirus, y a las consecuencias que pueda dejar, también en el deporte.

El Director legal de la FIFA, el Español Emilio García Silvero, confirmó que el 1 de julio “no se abrirá el mercado” de pases de jugadores.

Declaraciones a la Cadena Cope

“La FIFA no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio pero las ventanas de transferencias no van a ser las mismas y los jugadores no van a poder ser inscriptos.

“Si una cesión finaliza el 30 de junio, el jugador, teóricamente, debería volver a su club pero la ventana de inscripción no estaría abierta y no se le tramitaría la ficha”.

Emilio García Silvero no descartó la posibilidad de que haya varios períodos para realizar contrataciones.