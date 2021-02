La Provincia propone Curso de Monitores para deportes urbanos

Los deportes extremos y urbanos han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años y eso fue acompañado con una gran infraestructura como las pistas de skate y BMX en el Parque del Kempes o el Parque Sarmiento y también con la construcción de la palestra de escalada más alta del país. Con la intención de seguir consolidando este crecimiento y además buscando que el mismo sea acompañado por personal capacitado, la Agencia Córdoba Deportes y su área CBA X dictará el curso Monitor de Deportes Urbanos.

El curso tendrá dos ediciones durante el año 2021, la primera comenzará el 15 de marzo y la segunda edición el 15 de septiembre. Ambas ediciones tendrán cupo limitado.

Por eso, las preinscripciones ya están abiertas y los interesados pueden llenar el formulario ingresando al siguiente link:

https://bit.ly/2NlaJrB



El desarrollo del curso se realiza de manera semi-presencial, a través de doce módulos teóricos accedidos desde el campus virtual de la Agencia Córdoba Deportes y seis clases prácticas presenciales en el Parque del Kempes, con un total en su duración de tres meses. La cantidad de contenido representa 120 horas.

A su vez, el curso está destinado a instructores idóneos, deportistas avanzados, profesores de educación física, miembros de asociaciones deportivas, autoridades y referentes deportivos vinculados a la creación de escuelas de iniciación deportiva.

“Para la Agencia es un paso fundamental, porque estamos atacando uno de los problemas más importantes y uno de los principales impedimentos que tiene el crecimiento del deporte extremo y urbano. Parte del crecer deportivamente y hacer que la gente se sume es tener una puerta de entrada correcta, tener alguien que te reciba, que te sepa explicar el deporte, que entienda no solamente la técnica deportiva sino todo lo que rodea a una actividad como la que se está por desarrollar”, explicó Fernando Miller, vocal de directorio de la Agencia Córdoba Deportes a cargo de CBAX.

Y agregó: “Esta capacitación nos garantiza a nosotros como Estado en confiar en que los monitores que salgan de esta capacitación van a tener esa visión integral de lo que es la actividad y como está inmersa en un sistema deportivo. Lo que buscamos es que todo niño o joven que ingresa en una actividad deportiva de manera recreativa entienda el potencial deportivo que hay detrás de todo esto. Queremos que el chico que arranca termine en las manos de alguien que le pueda mostrar el potencial deportivo, como en el skate, por ejemplo, que es olímpico”.

Sobre lo que esperan que adquiera cada una de las personas que tomen el curso, indicó: “Es importante que ese monitor también entienda no solo la técnica sino los conceptos de seguridad, la fisiología del ser humano, el entrenamiento físico, tener conceptos de género, de deporte adaptado, del concepto deportivo. Si el instructor no tiene la capacidad de transmitir eso, no permite que el niño o joven asuma y vea el futuro de él en el deporte. La idea es que alguien termine el curso y pueda empezar a ayudar en escuelas deportivas o él mismo pueda iniciar un camino de consolidarse como instructor de un deporte en particular”.

Este curso es la punta de un proyecto a mediano y largo plazo para seguir apuntalando y desarrollando el deporte urbano en la provincia. “Además de darles un pantallazo general, logramos conocer dentro de la Agencia quiénes son los monitores capacitados para después activar diferentes escuelas deportivas o prácticas deportivas en diferentes clubes, playones o plazas. Así tenemos a mano estas personas capacitadas”.

“Con este concepto estamos siendo pioneros como lo fuimos con la Ley de deportes extremos. Hay una cuestión adicional con esto de entender la familia de deportes urbanos porque hablamos de disciplinas distintas pero que tienen mucho en común. Un monitor de deportes tiene que entender la familia para nutrirse de distintas disciplinas y poder ayudarse entre estas disciplinas. En Córdoba vamos a posicionar y promover las escuelas de iniciación en deportes urbanos para que el niño no tenga que ir a elegir una disciplina sino que vaya a un lugar donde el monitor, un profe e instructores lo reciban y le hagan tener contacto con diferentes disciplinas y que consolide la base para que elija el deporte que le guste. La idea es apalancar este concepto de iniciación en deportes urbanos”, concluyó Miller.

Desde una visión global y estratégica este curso posibilitará:

● Generar un registro de Monitores, valorando sus antecedentes para poder ayudar a ocupar diferentes roles según las necesidades que se presenten en el plano público o privado.

● Acompañar el nacimiento de nuevos espacios deportivos o reforzar los existentes, en plazas, clubes, o playones con nuevas escuelas y actividades organizadas con personal capacitado.

● Incorporar un nuevo concepto de escuelas deportivas llamadas: ESCUELAS DE

INICIACIÓN EN DEPORTES URBANOS (EIDU), que permitirán a niños y adolescentes tomen contacto con los principales deportes urbanos y desarrollen habilidades transversales mediante un abordaje integral multidisciplinario.

● Fomentar la integración deportiva de diferentes disciplinas que hoy comparten espacio físico pero no llegan a desarrollar una relación de cercanía que favorezca la convivencia y cooperación entre ellos.

Las áreas temáticas recorren de manera integral las necesidades fundamentales que un monitor necesita para ejercer su tarea y estas son:

● Seguridad integral en el deporte

● Organización del sistema deportivo nacional y provincial

● Pedagogía de la enseñanza

● Biología del movimiento

● Entrenamiento físico

● Aspectos mentales y progresividad en deportes de riesgo

● Juego y desarrollo motor

● Deporte adaptado

● Perspectiva de género en el deporte.

El curso tiene acceso al público en general, con cupos limitados. Cuenta con un sistema de becas que brindan la posibilidad de acceder al mismo sin ningún tipo de costo a deportistas de diferentes municipios, asociaciones y federaciones deportivas, que cumplan con las condiciones para su otorgamiento.

Para mayor información sobre el curso y el sistema de becas, está disponible el correo electrónico: cbaxinfo@gmail.com