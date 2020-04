Quédense en sus casas y cuídense mucho. Felicidades para todos”. Este fue el mensaje de Diego Maradona, que no desaprovechó para expresarse sobre el coronavirus y también en la polémica sobre la reducción de salarios a los futbolistas.

Afirmó: “Hay jugadores que pueden no cobrar por un tiempo, es cierto. Pero hay jugadores que no pueden no cobrar ni siquiera un mes y a esos, los clubes le tienen que pagar. Que le busquen la manera.

Con la ayuda de todos, pero ellos tienen que cobrar, dijo el 10.