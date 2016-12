Marcelo Amprimo fue Sub Campeón Provincial de Tiro Deportivo Reviewed by Momizat on dic 25 . En las instalaciones del Club de Cazadores de San Francisco se cerró un exitoso fin de temporada de Tiro Deportivo con la disputa del Campeonato Provincial fis En las instalaciones del Club de Cazadores de San Francisco se cerró un exitoso fin de temporada de Tiro Deportivo con la disputa del Campeonato Provincial fis Rating: 0