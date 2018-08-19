El CAM en Centeno se reprogramó para el 25 y 26 de Agosto

Debido a las condiciones desfavorables previstas para el fin de semana, la Comisión del Certamen Argentina de Motociclismo postergó para los días 25 y 26 de agosto la 8º Fecha.
Comunicado oficial
LA 8ª. FECHA DEL CAM, QUE DEBIA CORRERSE ESTE FIN DE SEMANA EN CENTENO S.F.; FUE POSTERGADA PARA EL SÁBADO 25 Y DOMINGO 26 DE AGOSTO (FECHA SUPLENTE)
LA DESICIÓN DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL CLUB DEFENSORES DE CENTENO Y LA FEDERACIÓN REGIONAL 4 DE MOTOCICLISMO DEPORTIVO, ES DEBIDO A QUE NO VARIARON LOS PRONÓSTICOS DE PROBABILIDADES DE LLUVIA PARA EL SÁBADO 18 DE AGOSTO. LOS PORCENTAJES SON ALTOS, COMO ASÍ TAMBIÉN LOS MM QUE SE PREVEN. POR REGLAMENTO LA FECHA ES TRASLADADA AL 25 Y 26.
LA DETERMINACIÓN DE AGUARDAR UN DÍA MÁS, FUE POR QUE EL LUNES ES FERIADO Y SE ANHELABA UN CAMBIO EN LOS PRONÓSTICOS INCLUIDO QUE DOMINGO Y LUNES NO INDICABAN LLUVIA. SIN EMBARGO LAS CHANCES DE LLUVIA PARA EL SÁBADO NO VARIARON Y PARA EVITAR INCONVENIENTES, LA CARRERA SE TRASLADA A SU SUPLENTE.
ADEMÁS LA LECTURA DE LOS PRONÓSTICOSS MUESTRA UNA MEJORA EN EL CLIMA PARA LA CARRERA DEL 25 Y 26, LA CUAL ANTERIORMENTE INDICABA TAMBIÉN LLUVIAS. ACTUALMENTE EL PRONÓSTICO MEJORÓ Y YA NO INDICAN PRECIPITACIONES PARA TAL FECHA.
AGRADECIENDO LAS ESPERAS Y DEMORAS, LOS ESPERAMOS PARA LA FECHA SUPLENTE.
8ª. FECHA DEL 2018
25 y 26 de AGOSTO
VUELVE EL CAM A CENTENO
SANTA FE