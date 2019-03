Córdoba Pista APICER: Franco Nazzi con auto nuevo encara el 2019

Terminó de buena forma la temporada 2018 para el MA Motorsport, pero con las miradas puestas en un 2019 que mantuvo el esquema de trabajo y los nombres de los pilotos que integran el equipo. La familia Menzi, con Claudio y Juan Segundo continuarán en la Clase a los mandos de sus Fiat Uno Way, Germán Suárez, que en las dos últimas fechas no fue de la partida por compromisos personales estará de regreso con un nuevo Way, también continuará Marcelo Bugliotti, quien en la fecha de noviembre de 2018 disputada en Río Cuarto estrenó una unidad similar a la de sus compañeros de equipos y logró un triunfo en la serie y pelear arriba en el premio coronación. Entre las novedades importantes para la escuadra que ahora tiene sede en la ciudad de Córdoba, se destacada la adquisición de un Uno Way por parte de Franco Nazzi y el regreso de Gabriel “Bede” Fernández luego de una pausa de media temporada, también manejará un Uno Way. Aranda, no tuvo pausas durante el receso de la actividad y se abocó en la actualización de todos los autos de competición, con los cuales inicia en breve los ensayos de preparación para la fecha apertura en el autódromo “Parque Ciudad de Río Cuarto”, el 10 de marzo. Para la segunda fecha podrían ampliarse a 7 el número de pilotos que integren el MA Motorsport con un piloto que tuvo buenas actuaciones en Top Race y ha sido campeón en Europa hace algunas temporadas.