Córdoba Pista APICER larga el domingo 10 en Río IV

Las cuatro categorías de APICER se preparan para el arranque de un nuevo año deportivo, la temporada 2019 que tendrá su punto inicial el próximo domingo 10 de marzo en el Autódromo “Parque Ciudad de Río Cuarto”.

En los talleres todo es trabajo realizando cambios importantes sobre las unidades de competición, en algunos casos finalizando el armado de nuevos autos y para los motoristas la finalización de nuevos desarrollos o el armado definitivo de nuevas plantas impulsoras.

Por el lado de los pilotos continuar el trabajo físico, la labor publicitaria reuniendo los presupuestos que garanticen la permanencia anual y al mismo tiempo realizando las primeras vueltas de pretemporada sobre sus autos, preparando todo para la fecha apertura.

Como es habitual cada apertura anual, Córdoba Pista desarrollará entrenamientos comunitarios, por lo cual la actividad será de tres días en Río Cuarto, con pruebas libres el viernes 08 de marzo; entrenamientos, clasificaciones y las primeras series el sábado 09; finalmente el domingo 10 de marzo todas las competencias finales.

APICER reunirá a sus cuatro categorías, Clase 1, Clase 2, TC Pista 4000 y TC 4000, en tanto también formará parte del evento inicial la Fórmula Renault Plus.

La última visita al autódromo “Parque Ciudad de Río Cuarto”, fue el 18 de noviembre de 2018, con triunfos de Martin Garino (Clase 1), Alejo Cravero (Clase 2), Federico Aichino (TC Pista 4000) y Sebastian Alzamendi (TC 4000).

Comienza una nueva temporada y el trazado del sur cordobés, al igual que el año anterior, será el encargado de recibir la primera competencia anual.

Cronograma

Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.

Circuito N°1: 3310 metros.

Categorías: Clase 1, Clase 2, TC Pista 4000, TC 4000 y Fórmula Plus.

VIERNES 08/03/2019

09,00 hs. – NGRESO AL AUTODROMO, EQUIPOS y ACREDITACIONES.

Sorteo de Neumáticos: 16:00 HS. TC 4000 y TCPista4000 / 18:00 HS. T. CLASE 2

Verificación Técnica y Administrativa.

09:30 a 18:30hs. (FÓRMULA PLUS / TC4000 / TCPista4000 / T.CLASE 2).

PRUEBA COMUNITARIAS

PRIMERA SALIDA A PISTA.

12,30 a 12,50 hs. – TCPista4000

13,00 a 13,20 hs. – T. CLASE 2

13,30 a 13,50 hs. – TC4000

14,00 a 14,20 hs. – T. CLASE 1

SEGUNDA SALIDA A PISTA.

14,30 a 14,50 hs. – TCPista4000

15,00 a 15,20 hs. – T. CLASE 2

15,30 a 15,50 hs. – TC4000

16,00 a 16,20 hs. – T. CLASE 1

TERCERA SALIDA A PISTA.

16,30 a 16,50 hs. – TCPista4000

17,00 a 17,20 hs. – T. CLASE 2

17,30 a 17,50 hs. – TC4000

18,00 a 18,20 hs. – T. CLASE 1

REUNION DE PILOTOS

18,00 hs. T. Clase 2

SABADO 09/03/2019

Verificación Técnica y Administrativa.

08:00 a 17:00 hs. (TC4000/ TCPista4000/ T. CLASE 2/ T. CLASE 1/ FÓRMULA PLUS).

REUNION DE PILOTOS.

09,25 hs. FORMULA PLUS

10,00 hs. TC4000

14,30 hs. TCPista4000

15,00 hs. T.P. Clase 1

Entrenamiento.

09,30 a 09,50 hs. – T. CLASE 2

09,55 a 10,15 hs. – T. CLASE 2

10,25 a 10,45 hs. – FORMULA PLUS

10,55 a 11,15 hs. – TC4000

Entrenamiento.

11,25 a 11,45 hs. – T. CLASE 2

11,50 a 12,10 hs. – T. CLASE 2

12,20 a 12,40 hs. – FORMULA PLUS

12,50 a 13,10 hs. – TC4000

Clasificación.

13,30 a 13,40 hs. – T. CLASE 2

13,45 a 13,55 hs. – T. CLASE 2

14,05 a 14,15 hs. – FORMULA PLUS

14,20 a 14,30 hs. – FORMULA PLUS

14,40 a 14,50 hs. – TC4000

14,55 a 15,05 hs. – TC4000

Entrenamiento.

15,20 a 15,40 hs. – TCPista4000

15,50 a 16,10 hs. – T. PISTA CLASE 1

SERIES CLASIFICATORIAS.

16,20 hs. (1er SERIE CLASE 2) – 6 vueltas

16,50 hs. (2da SERIE CLASE 2) – 6 vueltas

Clasificación.

17,25 a 17,35 hs. – TCPista4000

17,40 a 17,50 hs. – TCPista4000

18,00 a 18,10 hs. – T. PISTA CLASE 1

18,15 a 18,25 hs. – T. PISTA CLASE 1

DOMINGO 10/03/2019

08,00 hs. – APERTURA ESPECTACULO, HIMNO NACIONAL.

Verificación Técnica y Administrativa: T.Clase 1 (07:50 a 08:30 hs).

Clasificación.

08,40 a 08,50 hs. – T. PISTA CLASE 1

08,55 a 09,05 hs. – T. PISTA CLASE 1

09,15 a 09,25 hs. – F. RENAULT PLUS

09,35 a 09,45 hs. – F. RENAULT PLUS

09,55 a 10,05 hs. – F. RENAULT PLUS

SERIES CLASIFICATORIAS.

10,15 hs. (1er SERIE TC4000) – 6 vueltas

10,40 hs. (2da SERIE TC4000) – 6 vueltas

11,10 hs. (1er SERIE TCPista4000) – 6 vueltas

11,35 hs. (2da SERIE TCPista4000) – 6 vueltas

12,00 hs. (1er SERIE CLASE 1) – 6 vueltas

12,25 hs. (2da SERIE CLASE 1) – 6 vueltas

FINALES.

12:50 hs. – Apertura boxes.

12:55 hs. – Cierre de boxes.

13,00 hs. (T. CLASE 2) – 14 vueltas o 30 min.

13:30 hs. – Apertura boxes.

13:35 hs. – Cierre de boxes.

13:40 hs. (F. RENAULT PLUS) – 15 vueltas o 30 min.

14:05 hs. – Apertura boxes.

14:10 hs. – Cierre de boxes.

14,15 hs. (TC4000) – 14 vueltas o 30 min.

14:40 hs. – Apertura boxes.

14:45 hs. – Cierre de boxes.

14,50 hs. (TCPista4000) – 13 vueltas o 30 min.

15:20 hs. – Apertura boxes.

15:25 hs. – Cierre de boxes.

15,30 hs. (T. CLASE 1) – 12 vueltas o 30 min.