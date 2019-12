Entregaron premios del Minimidget y Midget del Este Cordobés

Se llevó a cabo la cena y entrega de premios del Minimidget y Midget del Este Cordobés en la localidad de Freyre. Asistieron 250 comensales y un total de 29 pilotos presentes .

Se entregaron medallas a todos los pilotos que corrieron en el año y trofeos a los 3 primeros de la categoría Minimidget y 6 de la categoría Midget. Se eligió como piloto revelación 2019 a Marcos Argante ( Tacural)

La familia de Marcelo Galla le entrego un trofeo al Campeón Federico Maletto y un presente a la sub- comisión de Deporte Mecánicos de Altos de Chipión.

Se entregaron presentes a Fabián ” Pato” Nunia ( Complejo de deporte Motor Morteros) y Ruben Lovera ( C. A. San Antonio)

Las entregas de premios la hicieron Juan Carlos Casalis , Horacio Zopetto, Jorge Aragno, Claudio Díaz , Adolfo Baldo, Daniel Casalis ( sub- Comisión Altos de Chipion) Octavio Montruchio , Jonathan Montruchio, Raúl Maletto ( fiscalizadora) Mariela Galoppo ( federación) .

MINIMIDGET.

1° Valentín Moriondo ( Balnearia)

2° Juan Pablo Botto ( Tacural )

3° Valentín García. ( Altos de Chipion ) MIDGET.

1° Federico Maletto ( Freyre)

2° Santiago Marengo ( Altos de Chipión)

3° Oreste Argante ( Tacural )

4° Juan José Listello ( Balnearia)

5° José Luis Peretto ( Freyre)

6° Leonardo Novaresio ( Freyre) Por último los pilotos y allegados decidieron ponerle el nombre de Juan Carlos Casalis al próximo campeonato 2020. Esta Previsto que en el mes de Marzo comienza el Campeonato 2020.

Fuente: Oscar Gomez