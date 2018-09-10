Hernán Calvi ganó en el Midget de San Antonio

Se llevó a cabo en el circuito Atilio Carinelli en San Antonio, la 1º Fecha del Play Off del Midget del Litoral, con victoria para el Rafaelino Hernán Calvi.
Resumen
Campeonato: Aníval Alemani
San Antonio, domingo ,9 de Septiembre de 2018.
Circuito Atlilio Carinelli(h). 430mts de cuerda. 39 autos presentes.
1era Serie : 1° GARCIA GUSTAVO ,2°BOSIO NESTOR ,3°GIRAUDO LEANDRO ,4°GALLO MAXIMILIAN 5° BOSCATTI JUAN CARLOS , 6°LOVERA JORGE, 7°RAMIREZ FERNANDO .
2da Serie : 1°MANSILLA MARTIN ,2°COSTAMAGNA JOSE ,3°VALENTINI EZEQUIEL , 4°MERKE HENRY ,5°VERTOLI ROBERTO ,6°MEINARDI FEDERICO,7° MONTI FABIAN.
3ra Serie : 1° ANTHONIOZ DIEGO , 2°KUNZ JOSE E , 3°AUDINO MATIAS ,4°WALKER LUIS,5° FOSCHIA VANESA ,6° KUNZ LUIS, 7° CORRENTI LUCIANO.
4ta Serie : 1° MAUTINO EUGENIO , 2°OSORIO ANDRES ,3° CALVI HERNAN,4°WALKER JORGE, 5° SCANDALO NICOLAS, 6°FERRARI MARTIN ,7°LOVERA DARIO.
5ta Serie: 1°FUNES ARTURO , 2°MOLARDO CRISTIAN ,3°GILLI EZEQUIEL ,4°BACCI MARIANO,5°ZENKLUSEN WALTER,6° BEDINI NERO,7° ZENKLUSSEN JORGE.
1ra Semifinal: 1°MANSILLA MARTIN , 2° MERKE HENRY, 3°MAUTINO EUGENIO ,4° PERETTO RODRIGO, 5°FOSCHIA VANESA, 6° COSTAMAGNA JOSE ,7° BOSCATTI JUAN CARLOS,8° MONTI FABIAN .
2da Semifinal : 1° GARCIA GUSTAVO ,2° MOLARDO CRISTIAN,3°GIRAUDO LEANDRO ,4° GALLO MAXIMILIANO, 5° LOVERA JORGE, 6° RAMIREZ FERNANDO, 7°BERTOLI ROBERTO, 8° KUNZ LUIS.
3ra Semifinal: 1°CALVI HERNAN ,2° GILLI EZEQUIEL , 3° SCANDALO NICOLAS, 4°CORRENTI LUCIANO, 5°FERRARI MARTIN, 6°ZENKLUSSEN JORGE ,7° BACCI MARIANO, 8°FUNES ARTURO.
4ta Semifinal: 1°BOSIO NESTOR Pr 3.43,336 km/h,2° AUDINO MATIAS ,3°WALKER LUIS ,4°ANTHONIOZ DIEGO,5° ZENKLUSEN WALTER,6° WALKER JORGE ,7° LOVERA DARIO ,8° BEDINI NEREO.
1ra Prefinal: 1°CORRENTI LUCIANO Pr 3.41,767km/h .2° GALLO MAXIMILIANO ,3° LOVERA JORGE ,4°RAMIREZ FERNANDO,5° COSTAMAGNA JOSE , 6° FERRARI MARTIN,7° KUNZ LUIS, 8°OSORIO ANDRES ,9° KUNZ JOSE ,10° BERTOLI ROBERTO.
2da Prefinal: 1°PERETTO RODRIGO Pr3.45,344km/h, 2° ANTHONIOZ DIEGO , 3° ZENKLUSEN WALTER ,4° VALENTINI EZEQUIEL, 5°LOVERA DARIO ,6° FOSCHIA VANESA,7° FUNES ARTURO ,8° BERTHOLT RODRIGO, 9° BEDINI NEREO ,10° ZENKLUSSEN JORGE.
FINAL: 1° CALVI HERNAN , 2° BOSSIO NESTOR, 3° GARCIA GUSTAVO, 4°MERKE HENRY, 5° AUDINO MATIAS, 6° AMUTINO EUGENIO ,7°WALKER LUIS ,8° PERETTO RODRIGO, 9°CORRENTI LUCIANO, 10°GALLO MAXIMILIANO, 11°GIRAUDO LEANDRO, 12° GILLI EZEQUIEL, 13°MOLARDO CRISTIAN ,14° MANSILLA MARTIN , 15° SCANDALO NICOLAS , 16°ANTHONIOZ DIEGO.
Roxi Dagatti/Gustavo Wytrzes.
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