Histórico en Concordia: Tomás Brezzo logró su primera victoria en Top Race Jr.

La largada mostraba a Brezzo en primera fila junto con García, tomó la punta partiendo por afuera en la curva inicial. Detrás, Ignacio Spiga se acomodaba tercero delante de Marcos Brugués. García perdió la punta con Brezzo cerrando la primera vuelta, posteriormente un despiste dejó fuera a Ignacio Spiga tras un roce con el piloto de Concordia.

Brezzo recuperó la punta y comenzó a escaparse, mientras Rodrigo Ortega y Brugués relegaban a García para convertirse en los nuevos perseguidores del cordobés del auto número 7.

En la tercera vuelta se despistó Lucas Gambarte, mientras Gustavo Lopes Videira iba a boxes para dejar la competencia. Tras partir en las últimas dos filas intentaban avanzar Matías Frano, el puntero del campeonato, y Santiago Piovano.

En la segunda mitad de carrera Brezzo perdió terreno y sus perseguidores se vinieron encima, el cordobés intentaba aprovechar una interesante pelea entre Brugués y Ortega para hacer nuevamente diferencia.

Un trompo de Frano faltando siete minutos dejó al de Villa Madero lejos de la zona de puntos importantes. Brezzo volvió a hacer más de un segundo y medio en los últimos cinco minutos, aprovechando que Ortega debía cuidar el segundo lugar con los embates de Brugués.

Roce entre Spiga y Carbia, el Piloto Amateur perdió el lugar con el juninense, pero se reintegró a la carrera de inmediato.

En los metros finales Ortega se quedó con las manos vacías tras un roce con Brugués, que significó la exclusión de la carrera para este último, pese a que llegó tercero en pista.

La carrera quedó en manos de Brezzo seguido de García, mientras que Sergio Cheirano llegó al podio desde la cuarta fila. Franco Morillo finalizó cuarto, seguido por Piovano, de sensacional remontada. Justo Lacunza arribó sexto delante del debutante Andrés Bazzetta, quien cumplió en su presentación.

Juan José Eguía llegó octavo, mientras que Frano y Spiga cerraron los diez primeros. Detrás, completaron el clasificador Carbia, Lucas Gambarte, Leonardo Palotini (recargado por los comisarios por dos maniobras consideradas peligrosas), José Carlos Montari y Alejandro Ponce.

Pese a su noveno puesto, Frano sigue liderando el campeonato con 38 puntos, seguido ahora por Brezzo con 35 y Morillo con 30. La próxima fecha del TopRace Junior será el 11, 12 y 13 de mayo en el autódromo “El Zonda” de San Juan.

Tomás Brezzo (1°): “Estoy muy contento por lograr mi segunda victoria, esto es lo que estaba buscando: ganar y prenderme en la pelea por el campeonato. Para eso necesitaba sumar puntos importantes, y el triunfo es importante. El auto tuvo un gran ritmo todo el fin de semana”.

Santiago García (2°): “La carrera fue muy entretenida, en la largada quedé primero, pero sufrí mucho con la primera marcha, eso me impidió mantener al margen a Brezzo, a quien intenté no perjudicar. Decidí dejarlo entrar a la curva donde me superó, entonces me dediqué a controlar la diferencia con mis perseguidores”.

Sergio Cheirano (3°): “Fue una linda carrera, muy peleada. Franco Morillo me peleó mucho durante toda la competencia, pero afortunadamente logré mantenerlo al margen y subir al podio. Se viene una carrera muy importante como San Juan, un circuito muy desafiante al que hay que saber respetarlo. Ya pienso en esa carrera”.