Joven de Villa Concepción del Tío se quitó la vida. Era corredor de motos

Un joven, ex campeón del CAM, se quitó la vida en Villa Concepción del Tío. Se trata de Augusto Ghietti, de 19 años, quién tomó la drástica decisión de ahorcarse.