Midget del Litoral: Corrieron en Vila. Se viene la última del calendario

El piloto Gonzalo Zbrun se qudó con la competencia del Midget del Litoral, que cerró el fin de semana deporte mecánico en la región.

Se corrió en el Circuito: Juan F.B.Basso de 420mts de cuerda. Un total de 42 autos estuvieron presentes.

Resultados

1era Serie : 1) Ezequiel Gilli Pr:84.856Km/h, 2) Diego Bruera, 3) Ezequiel Valentini, 4) Fernando Ramirez, 5) Walter Zenklussen

2da Serie : 1) Daniel Walker Pr: 85.381 Km/h, 2) Gonzalo Zbrun, 3) Hernán Filippi, 4) Sergio Baima, 5) Matías Audino.

3ra Serie : 1) Diego Anthonioz Pr: 84.351 Km/h, 2) Luciano Correnti, 3) Juan C. Boscatti, 4) Henry Merke, 5) Cristian Dalmazzo.

4ta Serie : 1) Arturo Funes Pr: 86.740Km/h, 2) Hernán Calvi, 3) Nicolás Scandalo, 4) Leandro Giraudo, 5) Luis Kunz

5ta Serie: 1) Mariano Bacci Pr: 86,788 Km/h, 2) José Costamagna, 3) Sebastián Berthold,4) Federico Meinardi, 5) Jorge Walker.

6ta Serie: 1) Cristian MolardoPr: 87.740 Km/h, 2) Jose Kunz, 3) Cristian Mattioli, 4) Maximiliano Gallo, 5) Gustavo García.

1ra Semifinal: 1) Hernán Calvi, Pr: 89.305 Km/h, 2) Cristian Molardo, 3) Ezequiel Valentini, 4) Ezequiel Gilli, 5) Gustavo García,6) Jorge Lovera, 7) Cristian Mattioli, 8) Walter Zenklussen.

2da Semifinal : 1) Gonzalo Zbrun Pr: 88.871 Km/h, 2) Nicolás Scandalo, 3) Hernán Filippi, 4) Martín Ferrari, 5) Néstor Bosio, 6) Vanessa Foschia, 7) Federico Meinardi, 8) Luis Kunz.

3ra Semifinal: Luciano Correnti Pr: 86,924 Km/h, 2) José E.Kunz, 3) Rodrigo Peretto, 4) Arturo Funes, 5) Darío Lovera, 6) Sebastian Berthold, 7) MatíasAudino,8) Maximiliano Gallo.

4ta Semifinal: 1) José Costamagna Pr: 89,479Lm/h, 2) Daniel Walker 3) Leandro Giraudo, 4) Henry Merke, 5) Andrés Osorio, 6) Juan C. Boscatti,7) Jorge Walker,8) Nereo Bedini.

1ra Prefinal: 1) Ezequiel Gilli Pr: 87,570Km/h, 2) Maximiliano Gallo 3) Henry Merke, 4) Walter Zenklussen, 5) Gustavo García, 6) Jorge Lovera, 7) Sergio Baima, 8) Andrés Osorio.

2da Prefinal: 1) Néstor Bosio Pr: 68,808 (atípica), 2) Martín Ferrari, 3) Arturo Funes,4) Matías Audino, 5) Juan C. Boscatti, 6) Darío Lovera, 7) Sebastián Berthold, 8) Nereo Bedini

FINAL: 1) Gonzalo Zbrun, Pr: 89,513 Km/h, 2) Cristian Molardo, 3) Hernán Calvi, 4) Nicolás Scandalo, 5) Maximiliano Gallo, 6) Luciano Correnti, 7) Leandro Giraudo, 8) Ezequiel Valentini, 9) Rodrigo Peretto, 10) Martín Ferrari, 11) Ezequiel Gilli, 12) Hernán Fillippi, 13) Jose E.Kunz, 14) Daniel Walker (a1 vta), 15) Jose Costamagna (a 2 vtas), 16) Nestor Bosio (a 4 vtas)

Próxima Fecha: 10 de Noviembre en SAN ANTONIO (a confirmar)

Posiciones del Campeonato

Roxi Dagatti/Gustavo Wytrzes.

Prensa