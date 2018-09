Postergan definitivamente el CAM en Gálvez

En decisión conjunta entre Federación Regional Nro 4 de Motociclismo Deportivo de la Provincia de Santa Fe, y Motores Regionales Galvenses, se resuelve: POSTERGAR LA DISPUTA DE LA 10ma. FECHA DEL TORNEO 2018 DEL C.A.M en Gálvez (S.Fe), para su fecha suplente de sábado 6 y Domingo 7 de Octubre.

Las razones son los pronósticos del tiempo, que también se evaluaron ayer y han incrementado la posibilidad de lluvias para el fin de semana.

Las preinscripciones realizadas hasta el momento son válidas. No deben volver a realizarlas. Los que no cumplimentaron dicho requisito tienen tiempo hasta el Viernes 5 de Octubre, a las 12.00 Hs. Recuerden que es la última oportunidad para aquéllos pilotos que quieran debutar, ya que en Ramona y Ordóñez no podrán hacerlo, ni hacerse presentes aquellos pilotos que estén ranqueados del año pasado y no hayan competido esta temporada.