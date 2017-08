Rosario: Tomás Brezzo larga 3º en la Final del Top Race Junior

Tomás Brezzo logró su mejor resultado en el Top Race Junior luego de clasificar en la tercera posición en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, sede de la octava fecha de la temporada.

En su quinta presentación en la categoría, el cordobés tuvo una gran performance en la tarde santafesina alcanzando su mejor clasificación en el año. Con el Ford Mondeo del SDE Competición, el piloto de Brinkmann marcó un tiempo de 1,07.231 quedando a tan solo 430 milésimas del poleman Franco Morillo.

Cumpliendo con nueve vueltas al trazado santafesino, “Tomy” pudo lograr un gran tiempo que le permite ilusionarse para la final del domingo ya que partirá desde el tercer cajón de la grilla, detrás de Morillo y Francisco Hernández.

La octava competencia de la temporada para la divisional menor del Top Race se desarrollará mañana a 16 vueltas o un máximo de 20 minutos.

Tomás Brezzo:

“Estoy muy contento, pude hacer una gran vuelta y lograr un excelente tiempo que me permite estar entre los tres primeros. Me encontré con un gran auto, muy veloz en las curvas y eso me deja tranquilo para mañana. Pude meter el tiempo en la vuelta seis lo cual es muy bueno para la final del domingo ya que el auto demostró tener buen ritmo. Como vengo diciendo, iremos de menor a mayor este fin de semana con el objetivo de terminar lo más adelante posible.”

HORARIOS:

DOMINGO 20 DE AGOSTO

10.05 hs. Apertura de Boxes Carrera TOP RACE JUNIOR

10.10hs. Cierre de Boxes Carrera TOP RACE JUNIOR

10.15 hs. Vuelta Previa Carrera TOP RACE JUNIOR

10.20 hs. Carrera TOP RACE JUNIOR (20 minutos)