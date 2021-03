Sábado 6 de marzo, segunda fecha del CAM

La Federación Regional 4 de Motociclismo de la Provincia de Santa Fe, comunica que se realizará la 2° fecha del Torneo de Verano “José Pascual Airasca”- diurno/nocturno – bajo Protocolo Covid 19, aprobado por el Gobierno de la Provincia.

La actividad mecánica será el día sábado 6 de marzo de 2021, en el Circuito de “Motores Regionales Galvenses” de la ciudad de Gálvez.

Este torneo tiene su propia puntuación.

Con protocolos

Será estricto el ingreso de un piloto y 4 acompañantes, previamente inscriptos, presentando los D.N.I. respectivos, realizándose control de temperatura. Todos aquellos que no cumplan con estos requisitos no podrán acceder al predio. Los pilotos podrán ingresar el día viernes 05/03/21 entre las 18:00 horas y las 00:00 horas. Una vez hayan ingresado la totalidad de pilotos inscriptos con sus respectivos mecánicos, se cerrarán las puertas del predio y no se permitirá la entrada de pilotos que no hayan realizado la inscripción ni de público en general. El día sábado 06/03/21 se abrirán las puertas del predio a las 07:00 horas.

