Tomás Brezzo preparado para el Top Race Jr. en Rosario

El juvenil piloto de Brinkmann, Tomás Brezzo, ya está preparado para disputar este fin de semana la octava fecha del Campeonato Argentino de Top Race Junior en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario.

Esta será la quinta presentación del cordobés en la divisional menor de la categoría nacional Top Race, tras incorporarse a la misma en esta temporada. A bordo del Ford Mondeo del SDE Competición, “Tomy” llegará al trazado santafesino con las mejores expectativas y buscará revertir lo hecho en Concordia, ya que su paso por tierras entrerrianas no fue el esperado.

Brezzo, quien marcha en la 12ª posición en el certamen y suma 20 unidades, iniciará su actividad en pista este viernes, cuando forme parte de las pruebas libres que la Top Race Junior desarrollará por el lapso de treinta minutos, desde las 13.40.

El sábado, realizará los dos ensayos oficiales, a las 8.45 el primero y a las 14.05 el segundo. Posteriormente, desde las 17 disputará la clasificación mientras que el domingo, a las 10.20, se pondrá en marcha la octava final de la temporada pactada a 16 vueltas o un máximo de 20 minutos.

Antes de su partida hacia Rosario, Tomas comentó: “Estuvimos preparando la carrera de a poco, tratando de que no se escape ningún detalle. Si bien fui hace algunas temporadas a Rosario cuando corría en el Car Show Santafesino en el Fiat 600 TS, mucho no recuerdo el trazado. Estuve viendo cámaras abordo y también practicando en el simulador para tener referencias del circuito. Es un dibujo muy técnico, corto, en donde lo importante será no cometer errores. La idea es ir de menor a mayor durante todo el fin de semana. Agradezco como siempre a todos mis sponsors que siguen apoyando este proyecto y esperemos tener una buena actuación en Rosario”.