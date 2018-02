Tomy Brezzo venía puntero, se pasó de largo y terminó 7º en la Final

Pasó la primera fecha del Top Race Junior en Paraná y Tomás Brezzo se quedó con sabor amargo. De estar ganando la competencia, el joven de Brinkmann finalizó en la séptima ubicación. Matías Frano fue el ganador de la final.

Lo que parecía coronar un gran fin de semana con victoria, terminó siendo una jornada con gusto a poco para el joven cordobés. Con el Ford Mondeo del SDE Competición, partía desde la tercera posición detrás de Morillo y Piovano. Cumplidas 5 vueltas, a manos de Frano perdía un lugar en el clasificador quedando cuarto delante de Rodrigo Ortega.

Vueltas más tarde, los líderes se tocaban y producto de ello, el primer lugar quedaba en manos de “Tomy” quien lamentablemente no pudo aprovechar dicha ocasión ya que a poco de estar liderando la competencia, se pasaba en un frenaje y ahí quedaba la ilusión de ganar. Trató de recuperarse y pudo volver a la cinta asfáltica pero ya muy retrasado.

De ahí en más la carrera fue otra, el Mondeo perdió rendimiento en el circuito entrerriano y el de Brinkmann debió conformarse con llegar en el séptimo lugar del clasificador, ubicación que le permite sumar 5 unidades y estar en el Top Ten de la Junior.

La próxima fecha será el 25 de marzo en Río Cuarto, Córdoba.

Tomás Brezzo:

“Estuvimos adelante durante todo el fin de semana entre los tres primeros, largamos la final en la tercera ubicación. En un momento de la carrera quedé cuarto detrás de Frano, traté de seguir el ritmo de la punta y de repente me encontré con la primera ubicación producto del toque entre los líderes. Lamentablemente no pude aprovechar la situación, cometo un error a llegar pasado en una curva y perdí la posibilidad de ganar. Me quedo tranquilo porque el auto está, hay que saber aprovecharlo. Agradezco a toda la gente de Brinkmann que vino a apoyarme y a todos los Sponsor que siguen apoyando este proyecto.”