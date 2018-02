El Top Race larga la temporada en Paraná. Tomás Brezzo será de la partida

Este fin de semana en Paraná, TopRace y sus categorías teloneras abrirán un nuevo año deportivo y se dieron a conocer los horarios oficiales.

El BrinkmanenseTomás Brezzo será partícipe en el escenario del primer capítulo de la temporada del Top Race Junior.

Conducirá un Ford Mondeo del SDE Competición.

Cronograma

Entre el 23, 24 y 25 de Febrero en el siempre pintoresco trazado del Club de Volantes Entrerriano de la Ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, se pondrá en marcha la temporada 2018 del TopRace, TopRace Series y TopRace Junior con renovadas expectativas para los pilotos y equipos, con caras nuevas, regresos e incorporaciones, lo que harán sin dudas un año deportivo más que competitivo e interesante.

En esta primera fecha del campeonato de TopRace se disputará una sola carrera a 60 minutos más una vuelta de competencia mientras que el TopRace Series no disputará series y contará con una clasificación que definirá la grilla de partida de la final a 35 minutos.

VIERNES 23 DE FEBRERO

10.00 hs. Entrega y sellado de neumáticos TOPRACE , TOPRACE SERIES y TOPRACE JUNIOR.

10.30 a 11.30 hs. Verificación Administrativa y Técnica TOP RACE SERIES y TOP RACE JUNIOR.

11.30 a 13.00 hs. Verificación Administrativa y Técnica TOP RACE .

13.00 a 13.30 hs. 1º Tanda de Pruebas libres TOPRACE JUNIOR (Todos juntos 30 minutos)

13.40 a 14.10 hs. 1º Tanda de Pruebas libres TOPRACE SERIES (todos juntos 30 minutos)

14.20 a 15.10 hs. 1º Tanda de Pruebas libres TOPRACE (todos juntos 50 minutos)

15.20 a 15.50 hs. 2º Tanda de Pruebas libres TOPRACE SERIES (todos juntos 30 minutos)

16.00 a 16.50 hs. 2º Tanda de Pruebas libres TOPRACE (todos juntos 50 minutos)

17:00 a 17.30hs 2º Tanda Pruebas libres TOPRACE JUNIOR ( todos juntos 30 minutos)

17.40 a 18.10 hs. 1º Entrenamiento Oficial de TOPRACE SERIES – Grupo A (30 minutos)

18.15 a 18.45 hs. 1º Entrenamiento Oficial de TOPRACE SERIES – Grupo B (30 minutos)

SÁBADO 24 DE FEBRERO

09.20 a 09.50hs. 2° Tanda Entrenamientos TOPRACE SERIES — Grupo A (30 minutos)

10.00 a 10.30hs. 2º Tanda Entrenamientos TOPRACE SERIES –Grupo B (30 minutos)

10.45 a 11.15hs. 1° Tanda Entrenamientos TOPRACE – Grupo A (30 minutos)

11.45 a 12.15 hs. 1° Tanda Entrenamientos TOPRACE – Grupo B (30 minutos)

12.45 a 13.15hs. 2° Tanda Entrenamientos TOPRACE – Grupo A (30 minutos)

13.45 a 14.15hs. 2° Tanda Entrenamientos TOPRACE – Grupo B (30 minutos)

ALMUERZO

14.45a 14.55hs. – Clasificación 1 TOPRACE SERIES Grupo A (10 min.) Por Ranking el grupo

15.00a 15.10 hs. – Clasificación 1 TOPRACE SERIES Grupo B (10 min) Por Ranking el grupo

15.15 a 15.20 hs. – Clasificación 2 TOPRACE SERIES del 1º al 10º( Clasifica.1) (10 minutos)

15.25 a 15.33hs. – Clasificación 3 TOPRACE SERIES del 1º al 5º (clasifica.2) (8 minutos)

15.45 a 15.55 hs. – TOPRACE Clasificación 1- Grupo A (10 minutos)

16.00 a 16.10 hs. – TOPRACE Clasificación 1 –Grupo B (10 minutos)

16.15 a 16.25 hs. – TOPRACE Clasificación 2 del 1º al 10º (Clasificación 1) (10 minutos)

16.30 a 16.38 hs. – TOPRACE Clasificación 3 del 1º al 5º (Clasificación 2) (8minutos)

16.45 a 17.05 hs. Entrenamiento FORMULA RENAULT PLUS (20 minutos)

17.10 a 17.30hs. Entrenamiento TOP RACE JUNIOR (20 minutos)

17.35 a 17.55hs. Entrenamiento FORMULA RENAULT PLUS (20 minutos)

18.00 a 18.20 hs. Clasificación TOP RACE JUNIOR (20 minutos)

18.30 a 18.40hs. CLASIFICACION RENAULT PLUS – Grupo A

18.45 a 18.55hs. CLASIFICACION RENAULT PLUS—Grupo B

DOMINGO 25 DE FEBRERO

8.40 a 9.00 hs. Tanques Llenos TOPRACE (20 minutos)

9.10 hs. Apertura de boxes carrera FORMULA RENAULT PLUS

9.20 hs. Cierre de Boxes Carrera FORMULA RENAULT PLUS

9.25 hs. Vuelta Previa Carrera FORMULA RENAULT PLUS

9.30 hs. Largada carrera FORMULA RENAULT PLUS (20minutos )

10.00 hs. Apertura de Boxes Carrera TOPRACE JUNIOR

10.05hs. Cierre de Boxes Carrera TOPRACE JUNIOR

10.10 hs. Vuelta Previa Carrera TOPRACE JUNIOR

10.15 hs. Carrera TOPRACE JUNIOR (20 minutos )

10.45 hs. Apertura de Boxes Carrera TOPRACE SERIES

10.50hs. Cierre de Boxes Carrera TOPRACE SERIES

10.55 hs. Vuelta Previa Carrera TOPRACE SERIES

11.00 hs. Largada Carrera TOPRACE SERIES (35 minutos)

11.45 hs. Apertura de Boxes Carrera TOPRACE

11.50 hs. Cierre de Boxes Carrera TOPRACE

12.00 hs. Vuelta Previa Carrera TOPRACE

12.05 hs. Largada Carrera TOPRACE (60 MINUTOS + 1 Vuelta)