Turismo Apicer: Franco Nazzi-Marcelo Bugliotti en la carrera especial de la Clase 2

La Clase 2 del Turimso Apicer tiene una cita durante dos jornadas: el 18 y 19 de Agosto, en el Oscar Cabalén de Alta Gracia. Con 38 participantes para este año e importantes figuras del automovilismo argentino que confirmaron su asistencia, faltan pocas horas para la disputa de una competencia que todos quieren ganar.

Nombres como Facundo Chapur, Ricardo Risatti, Bernardo Llaver, Maximiliano Fontana, Pablo Piumetto, Diego Gay, Ignacio Char y el retorno de Marcelo Bugliotti.

También habrá importantes participaciones de carácter provincial, como los ex campeones de la categoría, Germán Idañez y Rodrigo Juárez. A ellos se sumarán pilotos que han triunfo y se consagraron en otras especialidades como Martin Aimar, ex campeón de la Fórmula Renault Plus, Esteban Cassou, Lucas Isola, Luciano Bosio, Maximiliano Cosma, Ayrton Martinez, Eduardo Rey, José Bailone, Marcos Giordano, Cesar González, Juan Irazoqui, Juan Cruz Ferrero, Leandro Save y Miguel Grosso entre otros.

La Clase 1 también aportará varios nombres con las participaciones del líder del campeonato, Francisco Baudo, su escolta Matías Rovera, Santiago Mirabille, Santiago Pasini y el histórico Davd Rujinsky que por primera vez manejará un Clase 2.

Pero este evento especial también presentará a aquellos pilotos que no tendrán pilotos invitados, como el subcampeón Marcos Alvarracin, Pedro Fernández, Martín Giraudo, Ruben Santana, Felipe Pidoni, Giancarlo Beltramo, Robertino Sereno y el debutante Franco Coscia.

Por último destacar al joven José Ignacio Ferrero, quien viene de formarse en el karting Zona Sur y debuta este fin de semana a los mandos de un Fiat Uno SCR que hasta 2017 manejó su hermano e invitado para esta fecha.

Con la nómina de invitados confirmada y mezclados con varios titulares que correrán las dos finales, se aproxima un gran fin de semana para la Clase 2.

La lista de titulares e invitados.

CLASE 2 – PILOTOS TITULARES E INVITADOS N° PILOTO TITULAR PILOTO INVITADO AUTO 3 Gonzalo Alterio Germán Idañez Uno Way 5 Federico Rey Diego Gay Uno Way 6 Martín Borioni Lucas Isola Uno Way 8 Sebastian Gallo Matias Rovera Uno Way 9 Nicolás Herrera Martín Aimar Nuevo Palio 12 Herman Ochetti Marcos Giordano Uno 16 Matías Baudo Francisco Baudo Uno Way 19 Michel Guillemot Cesar González Uno 21 Eduardo Barra Luciano Bosio Uno 22 Gabriel Fernandez Maximiliano Fontana Uno Way 23 Franco Nazzi Marcelo Bugliotti Uno 27 Giuliano Pidoni Juan Irazoqui Uno 30 Germán Suárez Ricardo Risatti Uno Way 31 Sebastian Boch Santiago Pasini Uno 35 Agustín Gianre Miguel Grosso Uno 36 Sebastian Save Eduardo Rey Nuevo Palio 37 Alejo Cravero José Bailone Uno 46 Patricio Irazú Santiago Mirabile Uno 48 Gastón Giordano Bernardo Llaver Nuevo Palio 56 Cristian Garbiglia Esteban Cassou Uno Way 59 Andrés Calderón Rodrigo Juárez Uno 61 Jonatan Della Vedova Maximiliano Cosma Nuevo Palio 76 Juan Segundo Menzi Facundo Chapur Uno Way 77 Maximiliano Dagatti Ignacio Char Uno Way 79 Rodolfo Ricci David Rujinsky Uno 85 Claudio Menzi Pablo Piumetto Uno Way 98 Ulises Martínez Ayrton Martínez Uno ## José Ignacio Ferrero Juan Cruz Ferrero Uno ## Luis Save Leandro Save Nuevo Palio Pre Total: 29 Binomios.

CLASE 2 – PILOTOS TITULARES SIN INVITADOS N° PILOTO TITULAR AUTO 2 Marcos Alvarracin Palio 15 Ruben Santana Uno Way 18 Felipe Pidoni Uno 26 Martín Giraudo Uno 45 Juan Pablo Menchini Uno 54 Giancarlo Beltramo Uno 96 Pedro Fernández Uno Way 98 Robertino Sereno Uno Way ## Franco Coscia Uno Way Pre Total: 9 pilotos sin invitados