Natación: Dante Nicola Rho apuesta a nuevos desafíos

Disfrutó de un 2018 memorable, con su debut en el seleccionado argentino y mejorando marcas. Claro que no hubo mucho tiempo para el descanso y comenzó una rigurosa preparación de cara a la presente temporada donde hará su presentación en la categoría cadetes 2, un escalón más que buscará subir con firmeza en su ascendente carrera deportiva.

El morterense Dante Nicola Rhó, quien asoma como una de las promesas de la natación argentina, se mostró satisfecho con lo realizado el año pasado y se enfocó en la nueva instancia en la que asumirá nuevos desafíos.

Uno de ellos es el que afrontará ahora en el Argentino Open en Buenos Aires, que es selectivo para el Panamericano de Lima, Mundial de Gwangju, Mundial Juvenil de Budapest y el Sudamericano Juvenil de Santiago de Chile.

“Este año comencé a ser cadete 2 y ese cambio de categoría implicó meter mi cabeza en un periodo de adaptación y ajustar ciertos aspectos buscando mejorar detalles que hacen la diferencia en una carrera, como la vuelta, la largada, corrección de brazada, etc. A partir de esta categoría se pone todo más parejo y es por eso que hay que trabajar más duro”, comentó el nadador del Tiro Federal y Deportivo Morteros.

Acerca de las nuevas competencias indicó: “Por suerte terminé muy bien el colegio, no me llevé ninguna materia y pude abocarme a full a los entrenamientos porque me vine preparando para los campeonatos de la República, uno es el Open de mayores que se llevará a cabo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) de Buenos Aires hasta el domingo 13 y el otro que es el de mi categoría que va a ser en el Natatorio Madre de Ciudades de Santiago del Estero del 5 al 9 de marzo”.

Por otra parte al hacer un análisis de la temporada anterior, Dante manifestó su conformidad con lo realizado señalando que: “el 2018 fue un gran año, una temporada de mucho trabajo y preparación, sumamos horas de entrenamiento y en consecuencia metros nadados, como así también se intensifico el trabajo en seco, es decir yendo al gimnasio”.

“Los objetivos propuestos desde el inicio del año se fueron cumpliendo, sobre todo uno de mis sueños que fue ser parte de la Selección Argentina y viajar a Mococa, Brasil. Además de representar a la provincia en torneos interprovinciales y a mi club en los nacionales siempre me enorgullece y me estimula para seguir adelante, mejorando mis marcas y superándome día a día”.

Sobre los objetivos trazados para el presente año expresó: “El gran desafío para este 2019 es clasificar al Sudamericano Juvenil que se realizará en Santiago de Chile en el mes de abril, y también seguir formando parte de la Selección Cordobesa y ni hablar de llevar a lo más alto de mi país a los colores de mi querido Tiro Federal”.

“Como siempre quiero agradecer en primer lugar a mi entrenador Daniel Turelli que me apoya y me acompaña siempre buscando explotar lo mejor de mí. También al club, a la Federación Cordobesa de Natación y a la Confederación Argentina por convocarme para sus seleccionados y a mi familia y amigos”, finalizó.

Fuente: La Voz de San Justo