El Padel de la APC ya tiene el calendario para 2019. Se vuelve a jugar el Interclubes

A través de un comunicado de prensa la APC comunica que este año se vuelve a jugar el GRAN TORNEO INTERCLUBES. Desde esta edición se contará con la adhesión de un nuevo club: Sportivo Suardi.

Este año el torneo INTERCLUBES se jugará en las instalaciones del nuevo integrante Sportivo Suardi y se disputará con 8 participantes, logrando con esto la neutralidad del organizador por este año.

Será los días 16 y 17 de febrero, con la modalidad de 8 clubes que se enfrentarán en cuartos de final, siendo los cruces los siguientes:

1 CLUB DEPORTIVO RAMONA VS CENTRO SOCIAL DE BRINKMANN

2 LA PAQUITA VS SUNCHALES

3 COLONIA VIGNAUD VS 9 DE JULIO DE MORTEROS.

4 TIRO FEDERAL MORTEROS VS PORTEÑA ASOCIACIÓN.

El torneo comenzará el día sábado 16 de febrero (horario a confirmar) en la localidad de Suardi, disputándose cada una de las llaves en una cancha, debiendo respetar el orden en las categorías que se detallará en el reglamento del torneo.

El día domingo 17 de febrero se jugarán las semifinales y la final del torneo.

En tanto en Marzo arranca el Torneo puntable de la APC en Tiro Federal. La fecha correspondiente a Brinkmann será en el mes de noviembre.