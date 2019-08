Padel: La fecha de Categorías Pares concluye el próximo fin de semana

Durante todo el fin de semana se disputó la fecha de la Asociación Padel Club en Categorías Pares, organizado por Club San Jorge. Un muy buen número de jugadores de 4º, 6º Y 8º Categoría: en total 61 parejas inscriptas.

La definición que debía darse el día domingo debió ser postergada por las malas condiciones climáticas del domingo por la tarde-noche.

Resumen APC

En Cuarta Categoría una de las semifinales la disputan DAGA-RODRIGUEZ contra BOSCHETO-GROSSO . La pareja de SILVA-GAUCHAT ya está clasificada para la final.

En Sexta Categoría las semifinales deberán disputarlas CANELLO ENRIQUE- FERRARIS IGNACIO vs. PERROSINO MATI-GONZALES RODRIGO y en la otra semifinal jugarán BORGONOVO VALENTIN-ROVERO FEDERICO vs. BORGONOVO BALRAZAR-JUAREZ BENJAMIN..

En Octava Categoría la pareja FIGUEREDO-PSICOLARI ya son finalistas. Deben disputar la otra semifinal AMIONE-TORANZO vs. MILANESIO-FUX.

Las definiciones pendientes continuarán el día DOMINGO PROXIMO 01 de septiembre en las instalaciones de PADEL SAN JORGE desde las 14:00 horas.