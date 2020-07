Patín de Club Bertossi ya está en marcha. La parte competitiva no participará este año

El Grupo de Patín de Club Bertossi ya está en marcha. Hace unas semanas las alumnas mayores de 10 años retomaron las clases presenciales. Hoy Elizabeth y Daiana Baima en nuestros estudios.

“Estamos felices de regresar con nuestras alumnas, pero nos cuidamos al máximo, armamos grupos de 10 personas y grupos de competición respetando los protocolos que el COE nos exige” dijo Elizabeth Baima.

En cuanto al grupo competitivo sostuvo “trabajamos la parte física sobre todo pero este 2020 decidimos NO competir, la Federación de Patín nos informó que los eventos competitivos se realizarán dentro de dos meses y sín público, y nosotras consideramos no exponer a nuestras alumnas ante el coronavirus y atendiendo la situación económica de nuestras chicas, este año no participaremos”, finalizó.

Por el momento las más pequeñas deberán esperar.-

Nota en Canal 10, Brinkmann.

Audio nota “La Supermañana”

Foto: Eli y Dai Baima.-