Porteña: Dirección de Deportes organiza Maratón 128º aniversario

El domingo 16 de febrero se lleva cabo en Porteña, organizada por la Dirección de Deportes Municipal, la Maratón 2020-128º Aniversario. La competencia tendrá como epicentro el Predio del Natatorio Municipal.

Habrá una interesante escala de premios.

Categorías

Damas

Hasta 19 años, de 20 a 29 años, de 30 a 36 años, de 37 a 45 años, de 46 a 50 años y de 50 años en adelante.

Caballeros

Sub 16, Sub 19, Sub 24, de 25 a 34 años, de 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años, de 50 a 59 años y de 60 años en adelante.

Para informes e inscripciones interesados contactarse al Tel 03564- 15615874.