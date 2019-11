El Premio Cóndor Córdoba Deportes fue para Gustavo Fernández

En el estadio Mario Kempes se desarrolló la 19º edición de los Premios Cóndor Córdoba Deportes 2019. Hubo 18 ganadores del Cóndor de plata en los diferentes rubros, de donde surgió el Cóndor de Oro. Además se distinguió a personalidades del deporte por su mérito, su trayectoria y por el aporte a la comunidad deportiva.

El escenario fue el ideal para esta ocasión. La explanada de la cancha principal del estadio Kempes se fue llenando de las grandes figuras del deporte que hacen de nuestra Córdoba, cuna de campeones: deportistas, entrenadores, dirigentes, árbitros, familias y autoridades provinciales.

Gustavo Fernández ganó el Cóndor de plata como Embajador del Deporte de Córdoba y posteriormente se quedó con el de oro.

Pese a no estar presente, al estar compitiendo en Estados Unidos, dejó un mensaje feliz y con un gran compromiso en la búsqueda de la igualdad y la inclusión: “Es una lástima no poder estar. Me encantaría estar en persona para recibir este reconocimiento que es muy importante el respeto y el valor por lo que uno hace día a día. Además, lo que me interesa destacar es el hecho de empezar a valorar a los deportistas de la misma forma. Da igual si lo hacen en silla de ruedas, con alguna discapacidad o de manera convencional. Los deportistas tenemos cualidades técnicas, físicas, mentales y competitivas; eso es inherente a cualquier disciplina en la uno esté, ya sea hombre, mujer, discapacitado o en silla de ruedas. En el futuro me encantaría que todos sean analizados y juzgados de la misma manera y analizar a las personas por los méritos que hacen y lo que son en esencia como deportistas”, señaló ante un cerrado aplauso.

En la ceremonia también se escucharon las palabras de Medardo Ligorria, presidente de la Agencia Córdoba Deportes que, a modo de análisis, señaló: “Estoy muy felíz y satisfecho. Hemos cerrado una linda etapa. Muchas de las cosas que nos planteamos, se cumplieron y son cosas que llegaron para quedarse, como el Mueso del Deporte, el colegio del Kempes, el crecimiento del estadio y el Parque, entre otras cosas. Creo que hicimos un buen trabajo, con las mejores intenciones. Se avecinan cosas muy lindas para el estadio, que va a tener un gran cambio. La realización de la Copa América, la final de la Copa Sudamericana son grandes eventos que se vienen para Córdoba.

Nos tocó un momento muy difícil que afecto al deporte del país pero, gracias a que fuimos previsores y el apoyo del gobernador de la Provincia, pudimos cumplir con todos los compromisos”, manifestó emocionado.

En el comienzo de la ceremonia, los invitados pudieron disfrutar de la actuación de la Berni Band y sobre el cierre, Topete fue el encargado de ponerle el broche de oro a una noche de encuentro entre todo el amplio mundo del deporte.

Uno por uno, los ganadores de los distintos rubros:

Conducción Técnica Deportiva Profesional: Gustavo Coleoni.

Conducción Técnica Deportiva Amateur: Claudio Biagioli.

Conducción Técnica Deporte Adaptado: Constanza Quellet.

Dirigencia Deportiva Amateur: Federación Cordobesa de Natación.

Dirigencia Deportiva Profesional: Subcomisión de básquetbol de Instituto Atlético Central Córdoba.

Árbitros, Jueces y Fiscales: Marcelo Pierobón.

Deportista Masculino Amateur: Nicolás Pretto.

Deportista Femenino Amateur: Virginia Bardach.

Deportista Adaptado Masculino: Fernando Eberhardt.

Deportista Adaptado Femenino: Ana Elizabeth Noriega.

Deportista Masculino Profesional: Facundo Campazzo.

Deportista Femenino Profesional: Vanesa Taborda.

Deporte en Conjunto Amateur: Los Falcons.

Deporte en Conjunto Adaptado: “Los Mapaches”.

Deporte en Conjunto Profesional: Instituto Atlético Central Córdoba (Básquetbol)

Emprendimiento Deportivo Comunitario, Social y Escolar: Instituto San Francisco de Asís, de Santa Rosa de Calamuchita.

Embajador del Deporte de Córdoba: Gustavo Fernández.

Al mejor deportista extremo: José “Maligno” Torres.

Además, una gran cantidad de entidades, deportistas, dirigentes y figuras del deporte fueron condecoradas con menciones especiales.