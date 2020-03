Preparan cancha de Hockey para inicio de actividades

Desde los primeros días del mes de marzo, jugadoras, cuerpo técnico y dirigentes de la disciplina del Hockey de Centro Social se preparan con vistas a la temporada deportiva 2020.

Si bien la cancha se encuentra en buenas condiciones, la tarea consistió en retirar los yuyos crecidos sobre la tierra firme que se

necesita para el juego. También comenzaron a concretar el cerramiento, inicialmente por el sector detrás de los arcos.

En cuanto a la faz deportiva el Torneo de la Federación Oeste de Santa Fe, Zona Córdoba, tiene previsto comenzar el domingo 29 de marzo ante San Miguel de Arroyito.

El cuerpo técnico está integrado para el corriente año por el Profesor Sebastián Musso de San Francisco y Eliana Manrique en la parte física.

Actividades del fin de semana

BASQUET

El equipo de primera división de BÁSQUET FEMENINO tendrá su primera actividad del año. “Las Lobas” estarán participando de un torneo amistoso que se desarrolla en San Cristobal. Será este domingo desde las 10 hs y participarán además: Central y CACU de Ceres, Sportivo Villa Minetti, San Lorenzo de Tostado, Club Atlético Tostado y el local, Racing de San Cristobal.

VOLEY

Se juega la primera fecha de la Liga Morterense de Voley y el rojinegro recibe este viernes a Tiro Federal de Morteros desde las 19 hs en categorías SUB 18, SUB 13, SUB 14 y SUB 16.

GIMNASIA

Este sábado 14 de marzo en el salón polideportivo de Centro Social se realizará el taller de telas acrobáticas a cargo de la profesora Perla Senn. Será de 10:30 a 12 hs para deportistas de 4 a 6 años y de 13 a 14:30 hs para gimnastas desde 7 años en adelante. Organiza subcomisión de gimnasia de Centro Social y Deportivo Brinkmann.

HOCKEY

Antonella Rebola y Colomba Brizzio, integrantes del hockey de Centro Social, estarán participando en el TORNEO REGIONAL DE CLUBES NEA “G” DAMAS que organiza la Confederación Argentina en la localidad de Esperanza, representando a Deportivo Libertad de San Francisco.