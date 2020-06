Con protocolos, San Jorge comenzó con práctica de Padel y Frontón

Con las medidas de flexibilización dispuestas por el COE van volviendo las actividades deportivas al club SAN JORGE. Desde el día sábado se otorgan turnos para jugar al pádel y frontón; ambas en modalidad single y guardando medidas de seguridad.

Detalles de los protocolos

– Sólo ingresan al predio los jugadores con turno (no puede haber espectadores ni deportistas esperando su turno.

– Los turnos se solicitan por teléfono. Y se otorgan para el horario de 12 a 18 cada una hora. pu

– Tanto en frontón como en pádel se juega en single (dos personas por cancha).

– Todas las personas utilizan tapabocas.

– Antes y después de entrar lavan sus manos.

– El predio cuenta con rociadores de alcohol líquido y alcohol en gel.

– Se ofrecen bebidas individuales para la rehidratación.

– No se pueden utilizar los vestuarios ni las áreas no deportivas.

– No se comparten paletas, toallas o algún otro elemento de uso personal.

– Luego del partido no se permite la permanencia de los jugadores en el predio.