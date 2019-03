San Jorge: Clínica de Gimnasia Artística y disciplinas deportivas en marcha

Los Clubes locales a full con las disciplinas deportivas. Este sábado desde las 9 horas en el Club San Jorge se realiza la Clínica de Gimnasia Artística que se desarrollará con la presencia de profesoras del Club Vélez Sarsfield de Bs. As. y Gimnastas Olímpicas.

Gacetilla fin de semana

BÁSQUET

Aún en pretemporada y aguardando el comienzo del torneo, el DT Gustavo Boretti cuenta con todo el plantel para trabjar. Recordemos que Franco Scaraffía retoma las actividades esta semana y se confirma el retorno de Jorge Poletti.

BÁSQUET INFANTIL

Con las prácticas en marcha, repasamos los horarios.

Mosquitos (chicos nacidos en los años 2013, 14 y 15) tienen entrenamiento los martes, miércoles y viernes de 18 a 19. Y Escuela (chicos 2011 y 2012) lunes, miércoles y viernes de 18 a 19.

Pre Mini Lunes, miércoles y Viernes de 18 a 19.

Mini Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20.30.

Sub 13 Martes, jueves y viernes de 16,45 a 18

Sub 15 Lunes, martes y jueves de 18 a a 19,15

Sub 17 y 19. Lunes, Martes y jueves de 19,15 a 20,30

FÚTBOL DE PRIMERA

Esperando la disputa del clásico frente a Centro Social por la tercera fecha del Torneo el DT Mauricio Sola contará con el plantel completo. Marcelo Gallardo y Sebastián Moreno continúan recuperándose de los golpes del partido frente a 9 de Julio. También se recupera de una distensión Raúl Vivas.

Además en la práctica de anoche se sumó al grupo con trabajos diferenciados, Rodrigo Barone que vuelve de una operación.

Y también se suma al plantel Miqueas Lapalma que se reincorpora al plantel, luego de pasar por el Club Las Palmas de Córdoba.

FÚTBOL INFANTIL

Las cinco categorías del fútbol infantil viajan este sábado a Porteña.

Además de las categorías que jueguen por los puntos, habrá partidos con equipos remanentes en categorías Promocional, pre infantil e infantil.

FÚTBOL FEMENINO

Este sábado desde las 17 hs. se disputará un relámpago de fútbol femenino para el que han confirmado su presencia ya 9 equipos de la zona y de la provincia de Santa Fe. Se desarrollará en la cancha Argentina 2000 (tapialada)

GIMNASIA

Comenzaron las clases de gimnasia artística con los siguientes horarios:

Escuelita (3, 4 y 5 años) martes y jueves de 18 a 19,30; (7 años en adelante) martes y jueves de 19,30 a 21.

Federadas: Lunes, Miércoles y Viernes de 18 a 21.

Se destaca para este sábado desde las 9 la Clínica de Gimnasia Artística que se desarrollará en el Club San Jorge con la presencia de profesoras del Club Vélez Sarsfield de Bs. As. y gimnastas olímpicas.

PATÍN

Comenzaron las actividades de todos los grupos.

Los grupos de patín artístico tienen actividades martes y jueves a las 18 (inicial), 19 (intermedio) y 20 hs. (Avanzado).

El patín pre competitivo tiene actividades martes y jueves de 15 a 18.

Y el Mami patín, martes y jueves de 14 a 15.

VOLEY

Las chicas del maxi vóley tienen práctica los días lunes y miércoles a las 21 hs.

Con vistas al inicio de la competencia el próximo domingo 24 de marzo.