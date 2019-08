San Jorge: Realizan entrenamiento especial para Gimnastas del club

Este sábado 31 de agosto visita Brinkmann la ex gimnasta de nivel elite Antonella Abataneo de la ciudad de Río Cuarto. Antonella realizará un entrenamiento para las gimnastas del club San Jorge.

Entre las 11 y las 12,30 horas entrenamiento para las gimnastas de nivel Escuela; a las 12,45 horas (pausa y almuerzo). Entre las 14 y las 17 horas entrenamiento para gimnastas federadas.

Actividades Deportivas

BÁSQUET DE PRIMERA

Defendiendo la punta ante uno de los candidatos del torneo, San Jorge juega este viernes ante 9 de Julio Olímpico de Freyre. Será en el estadio del patrio desde las 22. Previamente, desde las 20 será el partido en U17.

BÁSQUET INFANTIL

El sábado las categorías Pre Mini, Mini y U13 reciben a los chicos de El Tala. Desde las 9,30 comenzarán los partidos simultáneos de Pre Mini y Mini. A las 11 será el partido en U13.

BOCHAS

Este jueves por la noche en categoría a 4 puntos José María Reynoso y Claudio Toledo; y en categoría a 2 puntos Eduardo Mulasano y Juan Ríos definirán en Ramona el torneo organizado por el Club Atlétiico de esa localidad. En ambos casos la definición es entre tres equipos.

Además, este fin de semana los bochófilos de San Jorge participarán del Torno organizado por el Club San Isidro de Porteña.

FÚTBOL DE PRIMERA

San Jorge jugará por la quinta fecha del decagonal frente a Cultrual De La Francia. Será a las 20,30 en Tercera Especial y a las 22.30 en Primera.

FÚTBOL INFANTIL

Los chicos de la Categoría Infantil jugarán la Final del Torneo Iniciación frente a Proyecto Crecer. Será el sábado aproximadamente a las 15,30 en cancha de Antártida Argentina, San Francisco.

Encuentro de Escuelas de fútbol.

Los chicos de categorías 2011 y 2014 participarán el domingo del Mini Sportivito organizado por el Club Sportiivo Suardi.

PÁDEL

Este fin de semana en las canchas del club se jugará la definición de la sexta fecha de las categorías pares que no pudo terminarse debido a la lluvia del domingo.

Los partidos se jugarán todos este domingo 1 de setiembre.

En 4° categoría una de las semifinales la disputan DAGA-RODRIGUEZ contra BOSCHETO-GROSSO (15,15 hs.) y espera en la final la pareja SILVA-GAUCHAT.

En 6° categoría las dos semifinales son CANELLO-FERRARIS vs. PEROSINO-GONZALES (14,30 hs.) y BORGONOVO-ROVERO vs. BORGONOVO-JUAREZ (14,30 hs.).

En 8° espera en la final la pareja FIGUEREDO-PSICOLARI y juegan la semifinal AMIONE-TORANZO vs. MILANESIO-FUX (15,15 hs.)

A las 16:30 hs. se jugará la Final de 6° Categoría. Y la Final de 8° Categoría.

A las 17:30 hs. se juega la Final de 4° Categoría.