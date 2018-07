San Jorge reconoció a dirigentes y Profesores del Voley y el Fútbol.

En el marco del Gran Prix de Maxi Voley que marcó la vuelta del santo a los torneos oficiales de voley fueron reconocidos ex dirigentes y profesores del club.

Ivana Dalmazzo (ex profesora del club) y los dirigentes Luis A. Cárcano y su esposa Mónica Biolatto, Víctor Hugo Ramírez y su esposa María Rosa Caravario, Roberto López, Marilyn Bruggeman, y la ex jugadora, profesora y dirigente Estefanía López.

Además, por la tarde en el marco del clásico de fútbol fueron reconocidos los hermanos Ramón (Negro), Víctor, Elio (Coi), Juan Carlos, Santiago (Yaco) y José (chocho) Subasi, Históricos jugadores, dirigentes y colaboradores del club

Los reconocimientos se dan en el marco del 60* aniversario del club.