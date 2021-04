Se afianza el desarrollo del Triatlón en Córdoba

Desde hace poco más de dos años, el triatlón en Córdoba ha experimentado una enérgica transformación que lo ha llevado a un rápido crecimiento. Deportistas, referentes y dirigentes analizan el desarrollo de la disciplina en la Provincia.

Pocas disciplinas deportivas han tenido una evolución tan marcada en nuestra Provincia como el Triatlón. Esto se ve reflejado, no solo en la cantidad de deportistas que lo practican, sino también en la mejora de la infraestructura y en una superación en aspectos organizativos. Esto se traduce en una mayor cantidad de competencias y de deportistas federados. Todo esto convierte a Córdoba en una de las provincias con nivel más elevado del país. El máximo exponente histórico es Oscar Galindez que participó en los Juegos de Sidney 2000. Además, el bonaerense radicado en Córdoba Luciano Taccone, compitió en Río de Janeiro 2016.

Pero este crecimiento no se dio de un día para el otro, ni por arte de magia. Fue necesaria la conjunción y la participación de muchas partes involucradas. Una de ellas es la Agencia Córdoba Deportes, a través de la dirección de deporte federado. Su director, Pablo Mazzieri, explicó algunas cuestiones inherentes a esta realidad:

En relación a la estructura del triatlón, Mazzieri expresó: “El triatlón es un deporte individual que, como es relativamente nuevo, no tiene una historia organizacional a nivel dirigencial. En esta circunstancia aparece un grupo de personas, entre ellos Alejandro Contreras, presidente de la Asociación Cordobesa de Triatlón. Con él, empezamos a trabajar en conjunto hace dos años y abordamos todo lo relacionado a la administración de la disciplina. Había que coordinar el rol de los entrenadores, que los deportistas se afilien adecuadamente a la asociación, con pautas claras como el seguro de los competidores y que participen en torneos nacionales a través de la Asociación”.

Por último, agregó: “Córdoba ha logrado posicionar al Polo Kempes como uno de los lugares más importantes para entrenar triatlón. Se ordenó el uso de las instalaciones, sobre todo de la pileta que se comparte con natación, pero también el circuito de ciclismo y la pista de atletismo. Esto derivó en la iniciativa de desarrollar una escuelita de triatlón”.

En relación al análisis de la Asociación de Triatlón de la Provincia, Alejandro Contreras compartió su visión: “Cuando llegamos a la Asociación hace dos años, había deficiencias de proyectos, de planificación, de organización de espacios. La idea fue intentar recuperar todas las patas posibles para un completo desarrollo de la disciplina, como por ejemplo, el desarrollo del entrenamiento de atletas con la infraestructura que disponemos gracias a los espacios que nos provee la Agencia Córdoba Deportes. Aquí, encontramos un ambiente muy propicio para el desarrollo del deporte. Esto lo estructuramos y le dimos contenido con la visión de a dónde queremos ir; no solamente que haya lugares de preparación si no para qué entrenamos, buscar una mirada federativa que tiene como objetivo máximo, estar presente en un Juego Olímpico.

Además, resaltó: “La Asociación cree primordial acompañar a los atletas desde jóvenes y estar presente en su camino de proyección provincial, nacional o internacional. Para esto se desarrolló la Escuela de triatlón federativa para niños y jóvenes, un proyecto que nació durante la pandemia y que rápidamente superó nuestras expectativas y hoy pasamos los 60 alumnos. Para el crecimiento del triatlón, también creímos fundamental la parte comunicacional, transmitir desde redes propias y hasta desde una web, concentrando toda la información de las actividades. Por último, debíamos posicionar a Córdoba como generadora de carreras, de eventos, de pruebas deportivas; porque podés entrenar, pero el triatlón es adentro de una carrera”.

Si nos adentramos a referentes de triatlón en Córdoba, encontramos nombres de gran trayectoria. Uno de ellos es Lucas Cocha, quien representó al país en los Juegos Odesur y Panamericanos 2007. Actualmente se desempeña como profesor en la Escuela de triatlón que depende de la Agencia Córdoba Deportes y que funciona en el Polo Deportivo Kempes. Desde su vasta experiencia, Cocha nos aporta su visión:

“Este deporte implica una inversión muy grande de tiempo, sacrificios y recursos a muy largo plazo. El triatlón a nivel olímpico, no es un deporte de tiempo y marca, por lo que las clasificaciones se consiguen por un sistema de ranking, lo que conlleva realizar competencias en diferentes partes del mundo. El triatlón empezará a crecer mucho más cuando más atletas tengan la posibilidad de competir a nivel mundial, adquiriendo experiencia y así poder aspirar a un Juego Olímpico, que es el sueño de todo deportista”.

Lucas Cocha, también hizo referencia al nivel de la disciplina en nuestra provincia: “Córdoba siempre tuvo grandes triatletas que le dieron representatividad a la provincia con respecto al resto del país. Actualmente, sigue generando atletas de buen nivel al calendario nacional y, gracias a la incorporación del trabajo desde la base, se está logrando tener más atletas en eventos nacionales. A su vez el nivel interno está creciendo, pero aún faltan algunos años para que se pueda visualizar el trabajo que se viene realizando. Córdoba es el mejor lugar para el entrenamiento y formación de atletas, solo falta el último empujón para que los futuros atletas puedan meterse en un circuito internacional y de esta forma poner a la provincia y Argentina nuevamente en la más alta competencia”.

En la rama femenina, Romina Biagioli es la cordobesa con mayor trascendencia internacional. Está muy cerca de conseguir el pasaje a los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que le daría a Córdoba representación olímpica por primera vez en mujeres.

Biagioli destaca el crecimiento de nuestra provincia: “Córdoba está marcando una diferencia respecto a otras provincias, en cuanto a dos puntos importantes. Por una parte, creo que contamos con las mejores instalaciones de Argentina, ya que aparte de pista y piletas, en el Kempes tenemos el circuito de ciclismo en el mismo predio, detalle que es clave sobre todo para los más chicos. Por otra parte, estamos viendo un trabajo que hace mucho no se veía en cuanto al semillero; los chicos están aprendiendo de edades muy pequeñas lo que es el Triatlón como una sola actividad, y no como en otras generaciones que descubrimos el triatlón a través de otro deporte. Me llena de orgullo saber qué hay gente trabajando detrás de esto y estoy convencida que traerá sus frutos en los próximos años”.

Aunque el triatlón es un deporte relativamente nuevo (es disciplina olímpica desde el año 2000, es decir solo cinco Juegos Olímpicos), el desarrollo que ha experimentado ha sido exponencial. Sobre esto, la medallista de bronce en los Campeonatos Panamericanos de 2016 y 2019, expresó: “El hecho de que haya nuevas modalidades como súper sprint, mixed relay, etc. y nuevos eventos como la Súper League, donde dentro de la misma hay otras modalidades nuevas, ha hecho que esto se profesionalice muchísimo en los últimos años. Es cada vez más llamativo para los sponsors, hay cada vez más eventos de la distancia que busques y tiene un mercado enorme fuera de lo profesional. Es muy abierto para gente que solo busca un estilo de vida saludable. Un atleta que solo busca cumplir la meta de terminar un Ironman puede estar compitiendo en la misma carrera que el campeón del mundo. A diferencia de otros deportes, creo que eso es algo muy llamativo e invita a que cada vez más gente quiera hacer triatlón”.

El camino está trazado, los resultados a la vista y los logros van llegando para seguir escribiendo la historia.

Información que debés conocer en relación al triatlón:

Es un deporte olímpico que consiste en realizar tres disciplinas deportivas, natación, ciclismo y carrera a pie, que se realizan en orden y sin interrupción entre una prueba y la siguiente.

Ironman: carrera en la cual los participantes deben cubrir 3 distancias: 3,86 km. de natación, 180 km. de ciclismo y 42,2 km. de carrera a pie. La carrera tiene un tiempo límite de 17 horas.

Sprint: distancia del triatlón Sprint son 750 metros de natación, 20 km. de ciclismo y 5 km. de carrera.

Súper Sprint: esta modalidad se reduce a 400 metros de nado, 10 kilómetros de ciclismo y 2,5 kilómetros de carrera.

Mixed Relay: son los relevos mixtos del triatlón. Los atletas deben completar 300 metros de natación, 6,6 km. en bicicleta y 1 km de carrera, antes de pasar por un compañero de equipo, siempre en el orden femenino-masculino-femenino-masculino.