Siguen abiertas las inscripciones del “Programa de Asistencia Económica para Clubes”

En el marco de la pandemia mundial y la situación por la que atraviesan los clubes, el Gobierno de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Deportes, informa que continúan abiertas las inscripciones del Programa de Asistencia Económica, para asistir a los clubes cordobeses cuyo funcionamiento se encuentre en riesgo.

El objetivo de dicho programa es apoyar y colaborar con la continuidad del funcionamiento de los clubes locales.

El programa comienza en forma automática y aspira a llegar a 500 clubes, con una inversión de 20 millones de pesos. Desde la provincia, se aclaró que el club no debe acreditar personería jurídica al día y que dicha situación se puede salvar con un aval del Intendente.

Información Oficial Web Gobierno de Córdoba- Agencia Córdoba Deportes

PROGRAMA DE ASISTENCIA ECONÓMICA A CLUBES

Para solicitar el beneficio del subsidio de $40.000 deberá completar la

información aquí requerida.

Los datos e información consignada en el presente instrumento, tendrán carácter de

DECLARACIÓN JURADA, siendo plenamente responsables de su veracidad todos los

firmantes.

Datos del club beneficiario:

Nombre de la Institución:

Domicilio de sede social:

CUIT:

Actividades deportivas no profesionales que desarrollan:

Infraestructura deportiva que administran. Descripción y ubicación:

Autoridades vigentes (nombre y DNI):

Contacto telefónico:

Datos de avalistas (completar al menos uno):

Nombre de la Institución/Persona:

Domicilio:

CUIT:

Contacto telefónico:

Nombre de la Institución/Persona:

Domicilio:

CUIT:

Contacto telefónico:

Nombre de la Institución/Persona:

Domicilio:

CUIT:

Contacto telefónico:

El presente formulario, debidamente completado y firmado debe enviarse escaneado

por mail a asistenciaclubes@gmail.com, acompañando también de manera escaneada

la siguiente documentación: Estatuto Social, instrumento de designación de autoridades

(si hubiere) y fotocopia de DNI de los firmantes.

Los originales serán requeridos oportunamente por la AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES en

caso de calificar para acceder al beneficio.

La suscripción del presente instrumento, implica plena conformidad del club beneficiario

y de los avalistas, de los requisitos, características y condiciones del beneficio, lo cual se

expresa a continuación:

Beneficio:

El beneficio consiste en un subsidio o ayuda económica no reintegrable por la suma de

Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000), para hacer frente obligaciones corrientes del club, con el

objeto de facilitar su funcionamiento institucional en el contexto de crisis.

Requisitos para ser beneficiario:

1) Estar constituido bajo la forma jurídica de asociación civil sin fines de lucro. Su

constitución y subsistencia, se acreditará mediante el Estatuto aprobado por IPJ (Inspección

de Personas Jurídicas de la Provincia) y acta de designación de autoridades legalmente

constituidas o en su defecto legitimadas por su comunidad, lo cual se acreditará

mediante avales que sean considerados suficientes.

2) Contener en su funcionamiento habitual previo a la emergencia sanitaria, el desarrollo

de actividades deportivas no profesionales.

3) Administrar con exclusividad espacios en los que se encuentre emplazada infraestructura

deportiva.

Selección de beneficiarios:

En la selección de los clubes beneficiarios, se priorizarán aquellos que en mayor medida

vean peligrar su continuidad a causa de la emergencia sanitaria y que no sean alcanzados

por otras ayudas rindadas desde el Estado Nacional, Provincial o Municipal.

Destino de los fondos:

Los fondos otorgados deberán aplicarse al pago de una o varias obligaciones que

tengan origen en el año 2020, de las que se expresan a continuación:

a) Sueldos de personas en relación de dependencia laboral con el club.

b) Servicios de energía eléctrica, gas o agua.

c) Servicios habituales (monotributistas); en especial profesores de disciplinas deportivas.

d) Mantenimiento de la infraestructura deportiva o instalaciones esenciales del club.

Rendición de cuentas:

Dentro de los treinta (30) días de efectivizado el subsidio, el club beneficiario deberá

rendir cuentas de las obligaciones que hubiere cancelado con el mismo, mediante

presentación de constancia del pago (factura debidamente conformada o constancia

bancaria) ante la AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES, de una o más obligaciones autorizadas

como destino de los fondos.

La suscripción del presente instrumento por parte de las autoridades del club beneficiario

y avalistas, implica consentimiento de todos los firmantes sobre la veracidad de la

totalidad de los datos aquí consignados.

Todos los firmantes se constituyen mediante el presente instrumento en responsables

solidarios ante la AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES, por la restitución de los importes

otorgados para el caso de falsearse cualquier información o ante el incumplimiento de

rendición de cuentas en tiempo y forma.

Firma, aclaración o sello y DNI de las autoridades del club beneficiario y de los avalistas.