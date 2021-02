Tenis: El Córdoba Open tiene todo listo

Arrancó febrero y como desde hace dos años es un tiempo muy importante para Córdoba y el deporte. Es que durante este mes se juega el ATP 250 Córdoba Open de tenis. La tercera edición fue confirmada y se jugará del 20 al 28 de febrero. Lógicamente uno de los puntos más importantes a tener en cuenta en la preparación para esta clase de eventos son las canchas que pisarán los protagonistas.

Por el polvo de ladrillo cordobés pasarán figuras destacadas del tenis mundial y como Diego Schwartzman (9° del ranking ATP), el cordobés Juan Ignacio Londero (81°), el francés Benoit Paire (28°) y el serbio Miomir Kecmanovic (42°), entre otros. Así las cosas, las canchas deberán estar de la mejor forma para cuando inicie la competencia organizado por Torneos y Octagon junto con el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

En este sentido, el que habló al respecto fue Juan Pérez, presidente de la Federación Cordobesa de Tenis. “Ya estamos casi en la puesta a punto final. Las canchas están 9 puntos. Este fin de semana tenemos un torneo de profesionales de primera provincial. con más de 70 jugadores inscriptos así que vamos a pisarlas, a usarlas y ver cómo reaccionan ante el uso intensivo de jugadores y vamos a ver dónde están los defectos finales para trabajar en ellos”, detalló.

Lógicamente que desde la primera edición que se llevó a cabo en el 2019 las canchas han evolucionado y, sobre esto, explicó: “El trabajo que se hizo en 2019 fue muy grande. Hubo que hacer un picado de las canchas, removerlas, cambiar flejes, tareas muy importantes para estar al nivel de un torneo de ATP. La cancha central se hizo sobre un terreno de relleno por lo cual el primer año estuvo muy floja, pero ya el segundo año se le realizó un nuevo trabajo, se le sacó mucho material, se afirmó, estuvo mejor y este año no vamos a tener ningún problema con lo que respecta a la cancha central. Aparte, a partir del mes de septiembre se empezó a utilizar la cancha y la idea es usarla todo el año. Se le hizo una estructura a los costados. Con respecto al otro grupo de canchas, todo el año se utilizaron de manera intensiva. El tenis fue uno de los primeros deportes en habilitarse, por lo cual hubo mucha actividad desde la iniciación, desde el tenis social, el tenis de competición. Están bien las canchas, a punto”.

Sobre este punto, Martín Oliva, quien está a cargo de las canchas del Polo Deportivo Kempes también especificó: “Este año no se las picó, que sí lo tuvimos que hacer años anteriores. Creemos que eso va a repercutir mejor ya que le da más firmeza. Con la cancha central tuvimos muchos más meses para trabajarla y cada año llega mejor”.

La pandemia de coronavirus se sabe que repercutió en todos los ámbitos y el deporte no fue la excepción. Así que a diferencia de las ediciones anteriores los cordobeses y miles de fanáticos de otras partes del país y el mundo no podrán disfrutar de este torneo ya que no se permitirá el ingreso de público.

En este sentido, Pérez indicó: “En la cancha central hay una tribuna para mil personas y unas 200 entre la cancha 1 y 2. Va a haber 500 personas que van a poder acceder que son familiares, equipo técnico de los jugadores e integrantes de la organización. Esas personas van a poder estar en esas canchas”.

A pesar de esta situación, Pérez valoró: “Estamos muy contentos. La confirmación vino tarde por la situación, esto es un día a día. Sabemos que se va a jugar que es lo más importante de todo. Lo importante es que se juega, que se están armando las carpas, la logística. Venimos bien con los tiempos así que no va a haber ningún problema”.

La tercera edición del ATP 250 Córdoba Open está cada vez más cerca y todo está prácticamente listo para que los deportistas puedan desempañarse de la mejor manera en un predio a la altura de un torneo de esta envergadura.