Voley: 2º Fecha de la Tira y todos los resultados del Maxi

De manera parcial, se disputó el fin de semana la segunda fecha de la Liga Morterense de Voley, en categorías formativas (Tira). El único partido pendiente es el que deben jugar Nueve de Morteros vs. Centro Social.

Resultados 2º fecha

Chipion vs La Paquita

Sub12: La Paquita 2-1 (27-25; 21-25 y 15-11)

Sub14: Chipion 2-0 (25-17 y 25-12)

Sub16: Chipion 2-0 (25-11 y 25-12)

Sub18: La Paquita 2-1 (25-18; 23-25 y 16-14)

-Tiro Federal vs Porteña

-Sub12: Tiro 2-0 (25-17 y 25-15)

Sub14: Porteña 2-0 (25-13 y 25-19)

Sub16: Porteña 2-0 (25-14 y 25-15)

Sub18: Porteña 2-1 (25-17; 20-25 y 15-6)

-9 de Morteros vs. Centro Social (no jugaron)

Todos los resultados del Maxi-Voley que se jugó en el Polideportivo de Centro

-Cancha 1: Tiro Rojo 2 vs. C. J. Vignaud 0; Unión San Gmo 2 vs. Tiro Rojo 1; Tiro Blanco 0 vs. Centro Rojo 2; Centro Negro 2 vs. Social Seeber 0 y Tiro Rojo 2 vs. Tiro Blanco 0.

-Cancha 2: Social Seeber 0 vs. Tiro Verde 2; C. J. Vignaud 0 vs. Tiro Blanco 2 y Tiro Verde 2 vs. Unión San Gmo 0.

-Cancha 3: Centro Negro 2 vs. Sp. Suardi 0; Centro Rojo 2 vs. Social Seeber 1; Sp. Suardi 0 vs. Tiro Verde 2; Unión San Gmo 2 vs. Sp. Suardi 0 y Centro Rojo 2 vs. C. J. Vignaud 0.

Posiciones

Tiro Verde y Centro Rojo 9 puntos; Tiro Rojo y Unión San Gmo 7; Centro Negro 6; Tiro Blanco 5; Social Seeber, C.J. Vignaud y Sportivo Suardi 3; San Jorge, Porteña Asoc., Munic. Freyre y Cult. La Paquita 0.

Fuente Resultados: www.eltiempo.com.ar