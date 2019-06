Voley: Se definen todas las categorías del Torneo “Apertura”

La Liga Morterense de Voley brindó un amplio informe sobre las diferentes definiciones de las categorías formativas y Maxi Voley. Aún quedan pendientes algunos partidos esta semana y la venidera.

Resumen

COPA DE ORO SUB17: JUGADA EL MIERCOLES 19 DE JUNIO

1er Semifinal: C. La Paquita vs Atl. Miramar: gano Miramar 2-1

2da Semifinal: Centro Social vs Social de Chipión: gano Centro 2-1

3er y 4to Puesto: C. La Paquita vs Centro Social: gano Paquita 2-1

1er y 2do Puesto: Atl. Miramar vs Centro Social: gano Centro 2-0

CENTRO SOCIAL CAMPEON DEL APERTURA COPA DE ORO SUB17

COPA DE PLATA SUB13: JUGADA EL JUEVES 20 DE JUNIO

1er Semifinal: Tiro Federal vs Sportivo Suardi: gano Tiro 2-0

2da Semifinal: Porteña Asoc. vs Atl Miramar: gano Porteña 2-1

3er y 4to Puesto: Sportivo Suardi vs Miramar: gano Miramar 2-0

1er y 2do Puesto: Tiro Federal vs Porteña Asoc: gano Tiro 2-1

TIRO FEDERAL CAMPEON DEL APERTURA COPA DE PLATA SUB13

COPA DE PLATA SUB19: JUGADA EL JUEVES 20 DE JUNIO

1er Semifinal: Tiro Federal vs 9 de Julio: gano Nueve 2-0

2da Semifinal: Sportivo Suardi vs Porteña Asoc.: gano Sportivo 2-1

3er y 4to Puesto: Tiro Federal vs Porteña Asoc: gano Tiro 2-0

1er y 2do Puesto: Sportivo Suardi vs 9 de Julio: gano Sportivo 2-0

SPORTIVO SUARDI CAMPEON DEL APERTURA COPA DE PLATA SUB19

COPA DE ORO MAXI VOLEY: JUGADA EL JUEVES 20 DE JUNIO

1er Semifinal: Tiro Rojo vs San Guillermo: gano San Guillermo 2-1

2da Semifinal: C. La Paquita vs Maxi tamberitas: gano Paquita 2-1

3er y 4to Puesto: Maxi tamberitas vs Tiro Rojo: gano Maxi tamberitas 2-1

1er y 2do Puesto: San Guillermo vs Paquita: gano San Guillermo 2-0

UNION DE SAN GUILLERMO CAMPEON DEL APERTURA COPA DE ORO DE MAXI VOLEY

COPA DE PLATA SUB15: JUGADA EL VIERNES 21 DE JUNIO

1er Semifinal: Atl. Miramar vs Centro Social: gano Miramar 2-0

2da Semifinal: Sp. Suardi vs 9 de Julio: gano Nueve 2-0

3er y 4to Puesto: Sp. Suardi vs Centro Social: gano Sportivo 2-1

1er y 2do Puesto: Atl. Miramar vs 9 de Julio: gano Miramar 2-0

ATLETICO MIRAMAR CAMPEON DEL APERTURA COPA DE PLATA SUB15

COPA DE ORO SUB15: JUGADA EL VIERNES 21 DE JUNIO

1er Semifinal: Paquita vs Tiro Federal: gano Paquita 2-0

2da Semifinal: Chipión vs Porteña Asoc.: gano Porteña 2-1

3er y 4to Puesto: Chipión vs Tiro Federal: SUSPENDIDO POR HUMEDAD EN EL PISO

1er y 2do Puesto: Paquita VS Porteña Asoc.: SUSPENDIDO POR HUMEDAD EN EL PISO

LAS FINALES SE TUVIERON QUE SUSPENDER POR LAS CONDICIONES CLIMATICAS PARA EL MIERCOLES 3 DE JULIO