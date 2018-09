Finalizó con éxito Abierto de Voley en Club El Tala

Centro Social y deportivo Brinkmann, formó parte del XIII Edición del Abierto Nacional de Club El Tala que se llevó a cabo durante el fin de semana.

Resultados- web Centro Social

VIERNES

Categoría Sub13:

– Derrota vs Velez A 2-0.

– Derrota vs Neuquen de Paraná 2-0

– Victoria vs River 2-1.

Categoría Sub17:

– Derrota vs River 2-0.

– Derrota vs Geba 2-0.

– Derrota vs El Tala 2-0.

– Victoria vs Porteña B 2-0.



SABADO

Categoría Sub13:

– Derrota vs Valle Maria de Entre Ríos 2-0.

– Victoria vs Cid B 2-0.

– Victoria vs San Isidro 2-0.

Categoría Sub17:

– Victoria vs Alianza de Jesus Maria 2-0.

– Victoria vs San Martin de Mendoza 2-0.



DOMINGO

Categoría Sub13:

– Derrota vs El Tala B 2-1.

– Victoria vs Pozo del Molle 2-1.

Esta categoría quedó afuera de la semifinal por diferencia de sets.

Categoría Sub17:

– Derrota vs Neuquen de Paraná 2-0.

– Victoria vs San Guilermo B 2-0.

– Victoria vs San Martin de Mendoza 2-0.

Esta categoría salió subcampeona de la copa de plata tras caer en la final con El Ceibo 2-1.

Nota Diario Sports

Finalizó con éxito la XIII edición del Abierto Nacional de Club El Tala.

En sub 17, 9 de Julio de Freyre se hizo del título al derrotar por 25-18/25-12 a El Tala

En sub 13, Unión de Sunchales derrotó a 9 de Julio de Freyre por 2 a 0 (25-19/25-21) para quedarse por primera vez con el torneo sanfrancisqueño.

Posiciones

Sub 13 – triangulares

Unión Sunchales

9 de Julio Olímpico (Freyre)

Copa de Plata

Patronato (Paraná)

Argentinos Juniors (Paraná)

Copa de Bronce

Atlético Miramar

Porteña Asociación

Sub 17

Copa de Oro

Freyre “A”

El Tala

Copa de Plata

El Ceibo

Centro Social Brinkmann

Copa de Bronce

Porteña Asociación

Alianza (Jesús María)