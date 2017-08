Grand Prix de Voley de 1º: Resultados y Tablas de Posiciones

La Liga Morterense de Voley dio a conocer los resultados y tabla de posiciones al término del primer Grand Prix que se realizó en el Polideportivo de Centro Social y deportivo Brinkmann.

Lugar: Club Centro Social y Deportivo Brinkmann

Día: sabado 5 de agosto

Hora 09:00

Fechas

1ra Fecha: C. La Paquita vs Social de Chipion

Sportivo Suardi vs 9 de Julio

Porteña Asoc. vs Tiro Federal

2da Fecha: Social de Chipion vs Tiro Federal

Centro Social vs Porteña Asoc.

La Paquita vs Sportivo Suardi

3ra Fecha: Sportivo Suardi vs Social de Chipion

Porteña Asoc. vs 9 de Julio

Tiro Federal vs Centro Social

7ma Fecha: C. La Paquita vs 9 de Julio

Clubes Participantes:

CLUB CENTRO SOCIAL CLUB CENTRO SOCIAL CANCHA 1 CANCHA 2 Hora Local vs Visitante Local vs Visitante 09:00 Sportivo Suardi 0 vs Social de Chipión 2 Porteña ASoc. 0 vs 9 de Julio 2 10:00 Tiro Federal 0 vs Centro Social 2 C. La Paquita 0 vs 9 de Julio 2 11:00 C. La Paquita 1+ vs Sportivo Suardi 2 Social de Chipión 2 vs Tiro Federal 0 12:00 Centro Social 2 vs Porteña Asoc. 0 Sportivo Suardi 2 vs 9 de Julio 1+ 13:00 C. La Paquita 2 vs Soc de Chipión 1+ Porteña Asoc. 0 vs Tiro Federal 2

TABLA PRIMERA Equipos Pts PJ PG PP SF SC DS Social de Chipion 8 3 2 1 5 2 +3 Centro Social 6 2 2 0 4 0 +4 Sportivo Suardi 7 3 2 1 4 4 0 9 de Julio 8 3 2 1 5 2 +3 Tiro Federal 5 3 1 2 2 4 -2 Porteña Asoc. 3 3 0 3 0 6 -6 C. La Paquita 6 3 1 2 3 5 -2