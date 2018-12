Liga Morterense de Voley realiza Premiación del año

Como ocurre todos los años, la Liga Morterense de Voley realiza la correspondiente Premiación del año, luego de haberse disputado cada una de las definiciones. Será este jueves 6 de diciembre a partir de la hora 20,30 en las instalaciones de Porteña Asociación.

Detalle de las competencias

COPA DE PLATA SUB17: jugado el viernes 2 de noviembre a las 19.30hs en 9 de Julio

1er SEMIFINAL: 9 de Julio vs Tiro Federal: gano 9 de Julio 2-0

2da SEMIFINAL: Atl. Miramar vs SportivoSuardi: gano Sportivo2-0

3er y 4to PUESTO: Tiro Federal vs Atl. Miramar: gano Tiro 2-0

1er y 2do PUESTO: 9 de Julio vs SportivoSuardi: gano Sportivo 2-0

SPORTIVO SUARDI CAMPEON DE SUB17 COPA DE PLATA – TORNEO CLAUSURA

COPA DE ORO PRIMERA DIVISION: jugado el lunes 5 de noviembre a las 19.30hs en Centro Social

1er SEMIFINAL: Centro Social vs C. La Paquita: gano Centro 2-0

2da SEMIFINAL: Social de Chipión vs Tiro Federal: gano Chipión 2-1

3er y 4to PUESTO: C. La Paquita vs Tiro Federal: gano Tiro 2-0

1er y 2do PUESTO: Centro Social vs Social de Chipión: gano Chipión 2-0

CENTRO SOCIAL CAMPEON DE PRIMERA COPA DE ORO – TORNEO CLAUSURA Y CAMPEON ABSOLUTO

COPA DE ORO SUB17: jugado el miércoles 7 de noviembre a las 19hs en Centro Social

1er SEMIFINAL: Centro Social vs Porteña Asoc.: gano Centro 2-0

2da SEMIFINAL: Social de Chipión vs C. La Paquita: gano Chipión 2-0

3er y 4to PUESTO: Porteña Asoc. vs C. La Paquita: gano Paquita 2-1

1er y 2do PUESTO: Centro Social vs Social de Chipión: gano Centro 2-1

CENTRO SOCIAL CAMPEON DE SUB17 COPA DE ORO – TORNEO CLAUSURA Y CAMPEON ABSOLUTO

COPA DE ORO SUB13: jugado el lunes 12 de noviembre a las 19hs en Social Altos de Chipión

1er SEMIFINAL: Social de Chipión vs Porteña Asoc: gano Chipión 2-0

2da SEMIFINAL: C. La Paquita vs 9 de Julio: gano Paquita 2-0

3er y 4to PUESTO: Porteña Asoc. vs 9 de Julio: gano Porteña 2-0

1er y 2do PUESTO: Social de Chipión vs C. La Paquita: gano Chipión 2-0

SOCIAL ALTOS DE CHIPIÓN CAMPEON DE SUB13 COPA DE ORO – TORNEO CLAUSURA

*ABSOLUTO: SE JUGO ENTRE PAQUITA Y CHIPION EL 27/11 EN PORTEÑA: GANO CHIPIÓN 3-1

SOCIAL ALTOS DE CHIPIÓN CAMPEON ABSOLUTO DE SUB13

COPA DE ORO SUB19: jugado el martes 13 de noviembre a las 19hs en Social Altos de Chipión

1er SEMIFINAL: Social de Chipión vs SportivoSuardi: gano Chipión 2-0

2da SEMIFINAL: Centro Social vs C. La Paquita: gano Centro 2-0

3er y 4to PUESTO: SportivoSuardi vs C. La Paquita: gano Paquita 2-0

1er y 2do PUESTO: Social de Chipión vs Centro Social: gano Chipión 2-0

SOCIAL ALTOS DE CHIPIÓN CAMPEON DE SUB19 COPA DE ORO Y CAMPEON ABSOLUTO

COPA DE PLATA SUB19: jugado el martes 13 de noviembre a las 18.30hs en Miramar

1er SEMIFINAL: Atl. Miramar vs Porteña Asoc.: gano Miramar 2-0

2da SEMIFINAL: Tiro Federal vs 9 de Julio:gano 9 de Julio 2-0

3er y 4to PUESTO: Porteña Asoc. vs Tiro Federal: gano Tiro 2-0

1er y 2do PUESTO: Atl. Miramar vs 9 de Julio: gano Miramar 2-0

ATLETICO MIRAMAR CAMPEON DE SUB19 COPA DE PLATA TORNEO CLAUSURA

COPA DE PLATA SUB15: jugado el miércoles 14 de noviembre a las 19hs en Centro Social

1er SEMIFINAL: Centro Social vs 9 de Julio: gano Centro 2-0

2da SEMIFINAL: Tiro Federal vs Porteña Asoc.: gano Tiro 2-0

3er y 4to PUESTO: 9 de Julio vs Porteña Asoc.: gano 9 de Julio 2-0

1er y 2do PUESTO: Centro Social vs Tiro Federal: gano Centro 2-0

CENTRO SOCIAL CAMPEON DE SUB15 COPA DE PLATA – TORNEO CLAUSURA

COPA DE PLATA SUB12: jugado el jueves 15 de noviembre a las 19hs en SportivoSuardi

1er SEMIFINAL: SportivoSuardi vs Porteña Asoc.: gano Sportivo 2-0

2da SEMIFINAL: Atl. Miramar vs Tiro Federal: gano Tiro 2-1

3er y 4to PUESTO: Porteña Asoc. vs Atl. Miramar: gano Miramar 2-1

1er y 2do PUESTO: SportivoSuardi vs Tiro Federal: gano Tiro 2-0

TIRO FEDERAL CAMPEON DE SUB12 COPA DE PLATA – TORNEO CLAUSURA

COPA DE ORO SUB15: jugado el viernes 16 de noviembre a las 19hs en Cultural La Paquita

1er SEMIFINAL: C. La Paquita vs Atl. Miramar: gano Paquita 2-0

2da SEMIFINAL: SportivoSuardi vs Social de Chipión: gano Sportivo 2-0

3er y 4to PUESTO: Atl. Miramar vs Social de Chipión: gano Chipión 2-1

1er y 2do PUESTO: C. La Paquita vs SportivoSuardi: gano Paquita 2-0

CULTURAL LA PAQUITA CAMPEON DE PRIMERA COPA DE ORO – TORNEO CLAUSURA

*ABSOLUTO: SE JUGO ENTRE SUARDI Y PAQUITA EL 26/11 EN MORTEROS: GANO PAQUITA 3-1

CULTURAL LA PAQUITA CAMPEON ABSOLUTO DE SUB15

COPA DE PLATA SUB13: jugado el jueves 22 de noviembre a las 19hs en Atlético Miramar

1er SEMIFINAL: Atl. Miramar vs SportivoSuardi: gano Miramar 2-0

2da SEMIFINAL: Tiro Federal vs Centro Social: gano Tiro 2-0

3er y 4to PUESTO: SportivoSuardi vs Centro Social: gano Centro 2-0

1er y 2do PUESTO: Atl. Miramar vs Tiro Federal: gano Miramar 2-0

ATL. MIRAMAR CAMPEON DE SUB13 COPA DE PLATA – TORNEO CLAUSURA

COPA DE ORO SUB12: jugado el jueves 23 de noviembre a las 19hs en Cultural La Paquita

1er SEMIFINAL: C. La Paquita vs 9 de Julio: gano Paquita 2-0

2da SEMIFINAL: Social de Chipión vs Centro Social: gano Chipión 2-0

3er y 4to PUESTO: 9 de Julio vs Centro Social: gano Centro 2-0

1er y 2do PUESTO: C. La Paquita vs Social de Chipión: gano Chipión 2-0

SOCIAL ALTOS DE CHIPIÓN CAMPEON DE SUB12 COPA DE ORO – TORNEO CLAUSURA

*ABSOLUTO: SE JUGO ENTRE PAQUITA Y CHIPIÓN EL 28/11 EN MORTEROS: GANO CHIPIÓN 3-0

SOCIAL DE CHIPIÓN CAMPEON ABSOLUTO DE SUB12

COPA DE PLATA PRIMERA: jugado el viernes 30 de noviembre a las 19hs en 9 de Julio

1er SEMIFINAL: 9 de Julio vs Porteña Asoc.: gano Nueve 2-0

2da SEMIFINAL: Atl. Miramar vs Sportivo Suardi: gano Suardi 2-0

3er y 4to PUESTO: Porteña Asoc. vs Atl. Miramar: gano Porteña 2-1

1er y 2do PUESTO: 9 de Julio vs Sportivo Suardi: gano Suardi 2-0

SP. SUARDI CAMPEON DE PRIMERA COPA DE ORO – TORNEO CLAUSURA

CAMPEONES TORNEO APERTURA

TORNEO APERTURA: CATEGORIA SUB12

CAMPEON COPA DE ORO TORNEO APERTURA: ASOC. CULTURAL Y DEP. LA PAQUITA (MEDALLAS)

SUBCAMPEON COPA DE ORO TORNEO APERTURA: SOCIAL DEP. Y B.P. ALTOS DE CHIPIÓN

3ER PUESTO COPA DE ORO TORNEO APERTURA: ASOC. DEP. 9 DE JULIO DE MORTEROS

4TO PUESTO COPA DE ORO TORNEO APERTURA: CENTRO SOCIAL Y DEP. BRINKMANN

CAMPEON COPA DE PLATA TORNEO APERTURA: TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS

SUBCAMPEON COPA DE PLATA TORNEO APERTURA: ATLÉTICO MIRAMAR

TORNEO APERTURA: CATEGORIA SUB13

CAMPEON COPA DE ORO TORNEO APERTURA: ASOC. CULTURAL Y DEP. LA PAQUITA (MEDALLAS)

SUBCAMPEON COPA DE ORO TORNEO APERTURA: SOCIAL DEP. Y B.P. ALTOS DE CHIPIÓN

3ER PUESTO COPA DE ORO TORNEO APERTURA: PORTEÑA ASOC. CULTURAL Y DEPORTIVA

4TO PUESTO COPA DE ORO TORNEO APERTURA: TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS

CAMPEON COPA DE PLATA TORNEO APERTURA: ATLÉTICO MIRAMAR

SUBCAMPEON COPA DE PLATA TORNEO APERTURA: CENTRO SOCIAL Y DEP. BRINKMANN

TORNEO APERTURA: CATEGORIA SUB15

CAMPEON COPA DE ORO TORNEO APERTURA: SPORTIVO SUARDI (MEDALLAS)

SUBCAMPEON COPA DE ORO TORNEO APERTURA: ASOC. CULTURAL Y DEP. LA PAQUITA

3ER PUESTO COPA DE ORO TORNEO APERTURA: SOCIAL DEP. Y B.P. ALTOS DE CHIPIÓN

4TO PUESTO COPA DE ORO TORNEO APERTURA: CENTRO SOCIAL Y DEP. BRINKMANN

CAMPEON COPA DE PLATA TORNEO APERTURA: TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS

SUBCAMPEON COPA DE PLATA TORNEO APERTURA: ATLÉTICO MIRAMAR

TORNEO APERTURA: CATEGORIA SUB17

CAMPEON COPA DE ORO TORNEO APERTURA: CENTRO SOCIAL Y DEP. BRINKMANN (MEDALLAS)

SUBCAMPEON COPA DE ORO TORNEO APERTURA: ATLÉTICO MIRAMAR

3ER PUESTO COPA DE ORO TORNEO APERTURA: ASOC. CULTURAL Y DEP. LA PAQUITA

4TO PUESTO COPA DE ORO TORNEO APERTURA: SOCIAL DEP. Y B.P. ALTOS DE CHIPIÓN

CAMPEON COPA DE PLATA TORNEO APERTURA: SPORTIVO SUARDI

SUBCAMPEON COPA DE PLATA TORNEO APERTURA: TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS

TORNEO APERTURA: CATEGORIA SUB19

CAMPEON COPA DE ORO TORNEO APERTURA: SOCIAL DEP. Y B.P. ALTOS DE CHIPIÓN (MEDALLAS)

SUBCAMPEON COPA DE ORO TORNEO APERTURA: ASOC. CULTURAL Y DEP. LA PAQUITA

3ER PUESTO COPA DE ORO TORNEO APERTURA: CENTRO SOCIAL Y DEP. BRINKMANN

4TO PUESTO COPA DE ORO TORNEO APERTURA: SPORTIVO SUARDI

CAMPEON COPA DE PLATA TORNEO APERTURA: ATLÉTICO MIRAMAR

SUBCAMPEON COPA DE PLATA TORNEO APERTURA: TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS

TORNEO APERTURA: CATEGORIA PRIMERA

CAMPEON COPA DE ORO TORNEO APERTURA: CENTRO SOCIAL Y DEP. BRINKMANN(MEDALLAS)

SUBCAMPEON COPA DE ORO TORNEO APERTURA: TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS

3ER PUESTO COPA DE ORO TORNEO APERTURA: SOCIAL DEP. Y B.P. ALTOS DE CHIPIÓN

4TO PUESTO COPA DE ORO TORNEO APERTURA: ASOC. CULTURAL Y DEP. LA PAQUITA

CAMPEON COPA DE PLATA TORNEO APERTURA: ATLÉTICO MIRAMAR

SUBCAMPEON COPA DE PLATA TORNEO APERTURA: ASOC. DEP. 9 DE JULIO DE MORTEROS

CAMPEONES TORNEO CLAUSURA

TORNEO CLAUSURA: CATEGORIA SUB12

CAMPEON COPA DE ORO TORNEO CLAUSURA: SOCIAL DEP. Y B.P. ALTOS DE CHIPIÓN (MEDALLAS)

SUBCAMPEON COPA DE ORO TORNEO CLAUSURA: ASOC. CULTURAL Y DEP. LA PAQUITA

3ER PUESTO COPA DE ORO TORNEO CLAUSURA: CENTRO SOCIAL Y DEP. BRINKMANN

4TO PUESTO COPA DE ORO TORNEO CLAUSURA: ASOC. DEP. 9 DE JULIO DE MORTEROS

CAMPEON COPA DE PLATA TORNEO CLAUSURA: CLUB TIRO FEDERAL Y DEPORTIVO MORTEROS

SUBCAMPEON COPA DE PLATA TORNEO CLAUSURA: CLUB SPORTIVO SUARDI

TORNEO CLAUSURA: CATEGORIA SUB13

CAMPEON COPA DE ORO TORNEO CLAUSURA: SOCIAL DEP. Y B.P. ALTOS DE CHIPIÓN (MEDALLAS)

SUBCAMPEON COPA DE ORO TORNEO CLAUSURA: ASOC. CULTURAL Y DEP. LA PAQUITA

3ER PUESTO COPA DE ORO TORNEO CLAUSURA: PORTEÑA ASOC. CULTURAL Y DEPORTIVA

4TO PUESTO COPA DE ORO TORNEO CLAUSURA: ASOC. DEP. 9 DE JULIO DE MORTEROS

CAMPEON COPA DE PLATA TORNEO CLAUSURA: ATLETICO MIRAMAR

SUBCAMPEON COPA DE PLATA TORNEO CLAUSURA: TIRO FEDERAL Y DEPORTIVO MORTEROS

TORNEO CLAUSURA: CATEGORIA SUB15

CAMPEON COPA DE ORO TORNEO CLAUSURA: ASOC. CULTURAL Y DEP. LA PAQUITA (MEDALLAS)

SUBCAMPEON COPA DE ORO TORNEO CLAUSURA: SPORTIVO SUARDI

3ER PUESTO COPA DE ORO TORNEO CLAUSURA: SOCIAL DEP. Y B.P. ALTOS DE CHIPIÓN

4TO PUESTO COPA DE ORO TORNEO CLAUSURA: ATLÉTICO MIRAMAR

CAMPEON COPA DE PLATA TORNEO CLAUSURA: CENTRO SOCIAL Y DEP. BRINKMANN

SUBCAMPEON COPA DE PLATA TORNEO CLAUSURA: TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS

TORNEO CLAUSURA: CATEGORIA SUB17

CAMPEON COPA DE ORO: TORNEO CLAUSURA: CENTRO SOCIAL Y DEP. BRINKMANN

SUBCAMPEON COPA DE ORO TORNEO CLAUSURA: SOCIAL DEP. Y B.P. ALTOS DE CHIPIÓNJ

3ER PUESTO COPA DE ORO TORNEO CLAUSURA: ASOC. CULTURAL Y DEP. LA PAQUITA

4TO PUESTO COPA DE ORO TORNEO CLAUSURA: PORTEÑA ASOC. CULTURAL Y DEPORTIVA

CAMPEON COPA DE PLATA TORNEO CLAUSURA: SPORTIVO SUARDI

SUBCAMPEON COPA DE PLATA TORNEO CLAUSURA: ASOC. DEP. 9 DE JULIO DE MORTEROS

TORNEO CLAUSURA: CATEGORIA SUB19

CAMPEON COPA DE ORO TORNEO CLAUSURA: SOCIAL DEP. Y B.P. ALTOS DE CHIPIÓN

SUBCAMPEON COPA DE ORO TORNEO CLAUSURA: CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVA BRINKANN

3ER PUESTO COPA DE ORO TORNEO CLAUSURA: SPORTIVO SUARDI

4TO PUESTO COPA DE ORO TORNEO CLAUSURA: ASOC. CULTURAL Y DEP. LA PAQUITA

CAMPEON COPA DE PLATA TORNEO CLAUSURA: ATLETICO MIRAMAR

SUBCAMPEON COPA DE PLATA TORNEO CLAUSURA: ASOC. DEP. 9 DE JULIO DE MORTEROS

TORNEO CLAUSURA: CATEGORIA PRIMERA

CAMPEON COPA DE ORO TORNEO CLAUSURA: CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVA BRINKANN

SUBCAMPEON COPA DE ORO TORNEO CLAUSURA: SOCIAL DEP. Y B.P. ALTOS DE CHIPIÓN

3ER PUESTO COPA DE ORO TORNEO CLAUSURA: TIRO FEDERAL Y DEPORTIVO MORTEROS

4TO PUESTO COPA DE ORO TORNEO CLAUSURA: ASOC. CULTURAL Y DEP. LA PAQUITA

CAMPEON COPA DE PLATA TORNEO CLAUSURA: SPORTIVO SUARDI

SUBCAMPEON COPA DE PLATA TORNEO CLAUSURA: ASOC. DEP. 9 DE JULIO DE MORTEROS

CAMPEONES ABSOLUTOS

CAMPEON ABSOLUTO SUB12: SOCIAL DEP. Y B.P. ALTOS DE CHIPIÓN

CAMPEON ABSOLUTO SUB13: SOCIAL DEP. Y B.P. ALTOS DE CHIPIÓN

CAMPEON ABSOLUTO SUB15: ASOC. CULTURAL Y DEP. LA PAQUITA

CAMPEON ABSOLUTO SUB17: CENTRO SOCIAL Y DEP. BRINKMANN

CAMPEON ABSOLUTO SUB19: SOCIAL DEP. Y B.P. ALTOS DE CHIPIÓN

CAMPEON ABSOLUTO PRIMERA: CENTRO SOCIAL Y DEP. BRINKMANN