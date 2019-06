Liga Morterense de Voley: Resultados de las Categorías Formativas

RESULTADOS DE LAS FINALES – TORNEO APERTURA 2019

COPA DE ORO SUB19: JUGADA EL MIERCOLES 5 DE JUNIO

1er Semifinal: Centro vs Miramar: gano Centro 2-0

2da Semifinal: Chipión vs Paquita: gano Paquita 2-1

3er y 4to Puesto: Chipión vs Atl. Miramar: gano Chipión 2-0

1er y 2do Puesto: Centro vs Paquita: gano Centro 2-1

CENTRO SOCIAL CAMPEON DEL APERTURA COPA DE ORO SUB 19

COPA DE PLATA SUB12: JUGADA EL JUEVES 6 DE JUNIO

1er Semifinal: Porteña vs Tiro: gano Porteña 2-0

2da Semifinal: Suardi vs Atl. Miramar: gano Suardi 2-0

3er y 4to Puesto: Tiro vs Atl. Miramar: gano Miramar 2-0

1er y 2do Puesto: Sportivo vs Porteña: gano Sportivo 2-1

SPORTIVO SUARDI CAMPEON DEL APERTURA COPA DE PLATA SUB12

COPA DE PLATA SUB17: JUGADA EL VIERNES 14 DE JUNIO

1er Semifinal: Sportivo vs Tiro: gano Sportivo 2-0

2da Semifinal: Porteña vs 9 de Julio: gano Porteña 2-0

3er y 4to Puesto: Tiro vs 9 de Julio: gano Tiro 2-1

1er y 2do Puesto: Sportivo vs Porteña: gano Sportivo 2-0

SPORTIVO SUARDI CAMPEON DEL APERTURA COPA DE PLATA SUB17

COPA DE ORO SUB12: JUGADA EL VIERNES 14 DE JUNIO

1er Semifinal: Chipión vs Paquita: gano Chipión 2-0

2da Semifinal: Centro vs 9 de Julio: gano Centro 2-0

3er y 4to Puesto: Paquita vs 9 de Julio: gano Paquita 2-1

1er y 2do Puesto: Chipión vs Centro: gano Centro 2-1

CENTRO SOCIAL CAMPEON DEL APERTURA COPA DE ORO SUB 12