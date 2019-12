Premios de la Liga Morterense: Centro Social se trajo la “Challenger” del Voley

– Premio al progreso ANA PAVESSE (Sub 12).

– Mejor jugadora de la liga SOFÍA FERRERO (sub 13).

– Campeonas absolutas 2019 en 5 categorías: sub 12, 13, 17, 19 y primera.

– COPA CHALLENGER por primera vez en la historia del club.

Felicitaciones.!!!

Nómina completa

La Liga reconoció a jugadoras destacada por su progreso

Cultural La Paquita: Ludmila Peralta y María José Maranzana.

Tiro Federal de Morteros: Brisa Frank y Agostina Barzaghi.

Centro Social de Brinkmann: Ana Pavese y Sofía Ferrero.

9 de Julio de Morteros: Pilar Godoy y Belén Ferrero.

Atlético Miramar: Herminia Duarte y Martina Milanesio.

Sportivo Suardi: Virginia Porta y Luisina Pepino.

Social de Chipión: Julia Moreno y Rocío Guidetti.

Porteña Asociación: Aylén Peralta y Delfina Paz.

Tras este listado de jugadoras se dio a conocer que la mejor jugadora de la Liga Morterense del 2019 fue para María José Maranzana, de la categoría sub 17.

Los premios por equipo

Ganadores de la Copa de Oro del Torneo Apertura

En sub 12: Centro Social de Brinkmann

En sub 13: Centro Social de Brinkmann

En sub 15: Cultural La Paquita

En sub 17: Centro Social de Brinkmann

En sub 19: Centro Social de Brinkmann

En primera: Centro Social de Brinkmann

Ganadores de la Copa de Oro del Torneo Clausura

En sub 12: Social de Chipión

En sub 13: Centro Social de Brinkmann

En sub 15: Cultural La Paquita

En sub 17: Centro Social de Brinkmann

En sub 19: Centro Social de Brinkmann

En Primera: Tiro Federal de Morteros