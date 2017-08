Se jugó 1º Grand Prix “Clausura” de Maxi-Voley

Intensa actividad del Voley se llevó a cabo el último fin de semana, con la disputa del 1º Grand Prix de Maxi-Voley de la Liga Morterense.

Centro Social participa con dos equipos.

Resumen

Lugar: Club Cultural La Paquita

Día: Domingo 27 de agosto

Fechas

1ra Fecha: Unión de San Guillermo B vs Centro Social Rojo

C. La Paquita B vs Maxi Tamberitas

La Paquita A vs SportivoSuardi

Social Seeber vs Centro Social Negro

Munic. de Freyre vs Tiro Federal Verde

Unión de San Gmo. A vs Tiro Federal Rojo

2da Fecha: Centro Social Rojo vs Tiro Federal Rojo

Tiro Federal Verde vs Union de San Gmo A

Centro Social Negro vs Munic. de Freyre

SportivoSuardi vs Social Seeber

Maxi Tamberitas vs C. La Paquita A

Unión de San Gmo B vs C. La Paquita B

Club Cultural La Paquita Club Cultural La Paquita CANCHA 1 CANCHA 2 Hora Local vs Visitante Local vs Visitante 09:00 Union de S. Gmo B 1 vs Centro Soc Rojo 2 C. La Paquita B 0 vs Maxi Tamberitas 2 10:00 C. La Paquita A 2 vs SportivoSuardi 0 Social Seeber 2 vs Centro Soc. Negro 0 11:00 Munic. de Freyre 0 vs Tiro Fed Verde 2 Union de S. Gmo A 2 vs Tiro Federal Rojo 0 12:00 Union S. Gmo B 1 vs C. La Paquita B 2 SportivoSuardi 2 vs Social Seeber 0 13:00 Maxi Tamberitas 1+ vs C. La Paquita A 2 Centro Soc Negro 1+ vs Munic. de Freyre 2 14:00 Tiro Federal Verde 0 vs Union S. Gmo A 2 Centro Soc Rojo 2 vs Tiro Federal Rojo 0

TABLAS

EQUIPO Pts PG PP SF SC Union de San Gmo 6 2 0 4 0 C. La Paquita A 6 2 0 4 1 Maxi Tamberitas 5 1 1 3 2 Tiro Federal Verde 4 1 1 2 2 Sportivo Suardi 4 1 1 2 2 Social Seeber 4 1 1 2 2 Munic de Freyre 4 1 1 2 3 Centro Social Rojo 3 1 0 2 0 Centro Social Negro 3 0 2 1 4 Tiro Federal Rojo 2 0 2 0 4 C. La Paquita B 1 0 1 0 2