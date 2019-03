El Voley de la Liga Morterense comenzó este fin de semana, con la disputa de la 1º Fecha del Torneo de Tira. En la tarde del viernes, Centro Social visitó en todas las Categorias Formativas a Porteña Asociación Cultural y Deportiva.

En total el “Rojinegro” obtuvo 4 victorias y una sola derrota.

Resultados

-SUB 12: Ganó Centro 2-0.

-SUB 13: Ganó Centro 2-0.

-SUB 15: Ganó Porteña 2-1.

-SUB 17: Ganó Centro 2-1.

-SUB 19: Ganó Centro 2-0.