Sub 14 y Sub 18 de Voley de Centro en Torneo Abierto Internacional

La categoría Sub 14, en el cuadrangular de Oro, le ganaron 2-0 a Atenas, luego perdieron 2-0 ante Municipalidad de Córdoba y 2-1 con Almafuerte de Las Varillas. No clasificaron a los cruces finales pero quedaron entre los mejores 12 equipos del Torneo.

La categoría Sub 18, perdió 2-0 ante Estrella de Brasil, 2-0 con Bell Ville y 2 a 0 vs. El Tala de San Francisco. No clasificó pero también quedó entre los mejores 12 equipos.