Voley de Centro en Torneo Abierto de San Guillermo

Éste fin de semana, las categorías Sub 14 y Sub 18 de Voley de Centro Social, participan del Torneo Abierto organizado anualmente por Unión de San Guillermo.

Finalizadas las zonas de clasificación, nuestros los dos equipos Brinkmanenses, clasificaron en Zona de Oro.

Resultados

Cuadrangular Categoría Sub 14

Centro Social

Municipalidad de Córdoba

Almafuerte Las Varillas

Atenas de Córdoba

Cuadrangular Categoría Sub 18

Centro Social

Estrellas

Bell Ville A

El Tala San San Fco

El Sub 14 jugó su primer partido del cuadrangular superando 2/0 a Atenas de Córdoba.

Programación día domingo

Sub 14

10:00 hs Vs Municipalidad Córdoba

12:00 hs Vs Almafuerte LV

Sub 18

9:00 hs Vs Estrellas

11:00 hs Vs Bell Ville A

15:00 hs Vs El Tala S. Fco.