Voley: La que faltaba, la Sub 12 de Centro Campeón Absoluto

Se jugó este jueves el partido final del año para la Categoría Sub 12 de Voley, Liga Morterense. Por el Absoluto se enfrentaban en la cancha de Porteña Asociación, las chicas de Centro Social y el Social Altos de Chipión; cada equipo había ganado un Torneo del año.

Pero el Absoluto fue para Centro Social al derrotar a Chipión, y de esta manera cerrar el año de una forma brillante.

Habían conseguido los títulos en Sub 13, Sub 17, Sub 19 y Primera. El título en Sub 12, suma su quinta estrella en este año inolvidable para el “Rojinegro”.

Felicitaciones.!!!