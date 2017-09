Voley: Resultados de partidos pendientes y Gran Prix de 1º en Morteros

La Lig Morterense de Voley dio a conocer los resultados de dos partidos que se jugaron en la semana: Un encuentro postergado de la 3ra y otro por la 4ta fecha

También se disputó un nuevo Gran Prix de Primera División en Morteros.

El dia lunes 11 se jugo el partido pendiente entre Paquita vs Miramar correspondiente al partido postergado de la 3ra fecha. Mientras que el viernes 15, el mismo Cultural La Paquita fue visitante en Porteña Asociación para jugar el partido de la 4ta fecha.

De esta manera, solo queda el partido entre Atlético Miramar y Sportivo Suardi.

Resultados

La Paquita vs Atl. Miramar

Sub12: gano Paquita 2-0 (25-13 y 25-12)

Sub13: gano Paquita 2-0 (25-19 y 25-23)

Sub15: gano Paquita 2-0 (25-9 y 25-11)

Sub17: gano Miramar 2-0 (26-24 y 25-22)

Sub19: gano Paquita 2-0 (25-17 y 25-17)

Porteña Asoc. vs Cultural La Paquita

Sub12: gano Paquita 2-1 (21-25; 25-16 y 17-15)

Sub13: gano Paquita 2-0 (25-11 y 25-16)

Sub15: gano Paquita 2-0 (25-11 y 25-12)

Sub17: gano Paquita 2-0 (25-12 y 25-14)

Sub19: gano Paquita 2-1 (23-25; 25-15 y 15-11)

TABLAS TORNEO CLAUSURA

TABLA SUB12 Equipos Pts PJ PG PP SF SC DS TF TC DT S. A. de Chipion 12 4 4 0 8 0 8 200 140 60 9 de Julio 10 4 3 1 6 3 3 197 170 27 C. La Paquita 10 4 3 1 6 4 2 215 181 34 Centro Social 9 4 2 2 5 5 0 197 219 -22 Tiro Federal 8 4 2 2 4 4 0 181 176 5 Porteña Asoc. 6 4 0 4 2 8 -6 186 216 -30 Atl. Miramar 5 3 1 2 2 5 -3 119 157 -38 Sportivo Suardi 4 3 0 3 2 6 -4 138 174 -36 TABLA SUB13 Equipos Pts PJ PG PP SF SC DS TF TC DT S. A. de Chipion 12 4 4 0 8 2 6 220 160 60 9 de Julio 12 4 4 0 8 2 6 219 192 27 C. La Paquita 11 4 3 1 7 3 4 217 175 42 Tiro Federal 9 4 2 2 5 4 1 188 186 2 Centro Social 6 4 1 3 2 6 -4 158 183 -25 Atl. Miramar 5 3 1 2 2 4 -2 139 142 -3 Sportivo Suardi 4 3 0 3 3 6 -3 151 180 -29 Porteña Asoc. 4 4 0 4 0 8 -8 126 200 -74 TABLA SUB15 Equipos Pts PJ PG PP SF SC DS TF TC DT C. La Paquita 12 4 4 0 8 1 7 210 156 54 Centro Social 11 4 3 1 7 3 4 223 179 44 S. A. de Chipion 10 4 2 2 6 4 2 224 176 48 9 de Julio 9 4 2 2 6 4 2 209 206 3 Tiro Federal 8 4 2 2 4 6 -2 187 217 -30 Porteña Asoc. 7 4 1 3 3 7 -4 163 218 -55 Sportivo Suardi 5 3 1 2 2 5 -3 136 152 -16 Atl. Miramar 3 3 0 3 0 6 -6 106 154 -48 TABLA SUB17 Equipos Pts PJ PG PP SF SC DS TF TC DT Centro Social 12 4 4 0 8 1 7 213 148 65 S. A. de Chipion 10 4 3 1 7 3 4 204 174 30 9 de Julio 10 4 3 1 6 3 3 200 169 31 C. La Paquita 8 4 2 2 5 5 0 209 188 21 Tiro Federal 8 4 2 2 4 4 0 168 186 -18 Atl. Miramar 5 3 1 2 2 4 -2 111 146 -35 Sportivo Suardi 4 3 0 3 2 6 -4 130 167 -37 Porteña Asoc. 4 4 0 4 0 8 -8 144 201 -57 TABLA SUB19 Equipos Pts PJ PG PP SF SC DS TF TC DT Tiro Federal 12 4 4 0 8 2 6 213 181 32 Centro Social 10 4 3 1 7 3 4 209 168 41 9 de Julio 10 4 3 1 7 3 4 210 178 32 C. La Paquita 9 4 2 2 6 5 1 225 207 18 Sportivo Suardi 7 3 2 1 5 4 1 168 175 -7 S. A. de Chipion 7 4 1 3 4 7 -3 203 218 -15 Porteña Asoc. 4 4 0 4 1 8 -7 168 214 -46 Atl. Miramar 3 3 0 3 0 6 -6 84 150 -66

3er GRAND PRIX DE PRIMERA

Lugar: Club Tiro Federal y Deportivo Morteros y Club 9 de Julio de Morteros

Día: sábado16 de septiembre

Hora 09:00

Fechas que se jugaron

7ma Fecha: Centro Social vs Sportivo Suardi

8va Fecha: C. La Paquita vs Social de Chipion

Sportivo Suardi vs 9 de Julio

Porteña Asoc. vs Tiro Federal

Libre: Centro Social

10ma Fecha: Sportivo Suardi vs Social de Chipión

Porteña Asoc. vs 9 de Julio

Tiro Federal vs Centro Social

Libre: C. La Paquita

11ra Fecha: Centro Social vs Social de Chipión *Postergado

9 de Julio vs Tiro Federal

La Paquita vs Porteña Asoc.

Libre: Sportivo Suardi

Resultados

CLUB TIRO FEDERAL CLUB 9 DE JULIO CANCHA 1 CANCHA 2 Hora Local vs Visitante Local vs Visitante 09:00 Porteña Asoc. 0 vs Tiro Federal 2 Centro Social 2 vs Sportivo Suardi 0 10:00 C. La Paquita 0 vs Social de Chipión 2 Sportivo Suardi 2 vs 9 de Julio 0 11:00 Tiro Federal 0 vs Centro Social 2 Porteña Asoc 0 vs 9 de Julio 2 12:00 Sportivo Suardi 2 vs Social de Chipión 0 C. La Paquita 2 vs Porteña Asoc. 0 9 de Julio 0 vs Tiro Federal 2

TABLA PRIMERA Equipos Pts PJ PG PP SF SC DS Centro Social 21 7 7 0 14 0 +14 Tiro Federal 20 9 5 4 11 8 +3 Social de Chipion 19 8 5 3 11 6 +5 Sportivo Suardi 18 8 5 3 10 8 +2 9 de Julio 18 9 4 5 9 11 -2 C. La Paquita 14 8 2 6 6 13 -7 Porteña Asoc. 11 9 1 8 2 17 -15