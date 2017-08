Voley: Se jugó 2º Grand Prix de 1º y partidos pendientes del Torneo de Tira

La Liga Morterense de Voley dio a conocer los resultados del 2º Grand Prix de Primera División, y pendientes del Torneo de Tira. Ambos Torneos corresponden al “Clausura 2017”

2º Grand Prix Primera División

Lugar: Club Tiro Federal y Deportivo Morteros

Día: sábado 26 de agosto

4ta Fecha: Social de Chipion vs Centro Social

9 de Julio vs Tiro Federal

La Paquita vs Porteña Asoc

Libre: SportivoSuardi

5ta Fecha: Porteña Asocvs SportivoSuardiSocial de Chipion vs

Tiro Federal vs C. La Paquita

Centro Social vs 9 de Julio

Libre: Social de Chipion

6ta Fecha: Social de Chipionvs 9 de Julio

C. La Paquitavs Centro Social

SportivoSuardivs Tiro Federal

Libre: Porteña Asoc

7ma Fecha: Porteña Asoc. Vs Social de Chipion

Resultados y Posiciones

CLUB TIRO FEDERAL CLUB TIRO FEDERAL CANCHA 1 CANCHA 2 Hora Local vs Visitante Local vs Visitante 09:00 Social de Chipión 0 vs Centro Social 2 9 de Julio 2 vs Tiro Federal 1+ 10:00 C. La Paquita 1+ vs Porteña Asoc. 2 SportivoSuardi 0 vs Tiro Federal 2 11:00 C. La Paquita 0 vs Centro Social 2 9 de Julio 0 vs Social de Chipión 2 12:00 Porteña Asoc. 0 vs SportivoSuardi 2 Centro Social 2 vs 9 de Julio 0 13:00 Tiro Federal 2 vs C. La Paquita 0 Porteña Asoc. 0 vs Social de Chipión 2

TABLA PRIMERA Equipos Pts PJ PG PP SF SC DS Social de Chipion 15 6 4 2 9 4 +5 Centro Social 15 5 5 0 10 0 +10 9 de Julio 13 6 3 3 7 7 0 Tiro Federal 13 6 3 3 7 6 +1 Sportivo Suardi 11 5 3 2 6 6 0 C. La Paquita 10 6 1 5 4 11 -7 Porteña Asoc. 8 6 1 5 2 11 -9

Torneo de Tira

TERCERA FECHA DEL CLAUSURA: SUB12 – SUB13 – SUB15 – SUB17 – SUB19

Este fin de semana 9 de Julio de Morteros y Porteña Asociacion jugaron sus partidos pendientes por la 3ra fecha. Paquita vs Miramar no pudieron jugar por la alta humedad que impidió al local tener, cultural La Paquita, tener en optimas condiciones la cancha.

9 de Morteros vs Porteña ASoc.: jugado el viernes 25 de agosto a partir de las 18.30hs

Sub12: gano 9 de Julio 2-0 (25-10 y 25-18)

Sub13: gano 9 de Julio 2-1 (25-14 y 25-13)

Sub15: gano 9 de Julio 2-0 (25-17 y 25-17)

Sub17: gano 9 de Julio 2-0 (25-12 y 25-19)

Sub19: gano 9 de Julio 2-0 (25-15 y 26-24)

Partidos anteriores de la 3ra fecha

Social Altos de Chipion vs Sportivo Suardi: jugado el viernes 18 de agosto a partir de las 19hs

Sub12: gano Chipion 2-0 (25-17 y 25-12)

Sub13: gano Chipión 2-1 (24-26; 25-5 y 15-11)

Sub15: gano Chipión 2-0 (25-11 y 25-13)

Sub17: gano Chipión 2-0 (25-14 y 25-9)

Sub19: gano Sportivo 2-1 (25-22; 19-25 y 15-10)

Centro Social vs Tiro Federal: jugado el sábado 19 de agosto a partir de las 9hs

Sub12: gano Centro 2-0 (26-24 y 25-23)

Sub13: gano Tiro 2-0 (25-19 y 25-17)

Sub15: gano Centro 2-0 (25-13 y 25-22)

Sub17: gano Centro 2-0 (25-17 y 25-16)

Sub19: gano Tiro 2-1 (25-22; 12-25 y 15-7)

TABLAS ACTUALIZADAS

TABLA SUB12 Equipos Pts PJ PG PP SF SC DS TF TC DT S. A. de Chipion 9 3 3 0 6 0 6 150 104 46 9 de Julio 9 3 3 0 6 1 5 163 120 43 Centro Social 8 3 2 1 5 3 2 161 169 -8 Tiro Federal 5 3 1 2 2 4 -2 131 142 -11 Atl. Miramar 4 2 1 1 2 3 -1 94 107 -13 Porteña Asoc. 4 3 0 3 1 6 -5 130 153 -23 Sportivo Suardi 3 2 0 2 1 4 -3 88 113 -25 C. La Paquita 1 1 0 1 0 2 -2 41 50 -9 TABLA SUB13 Equipos Pts PJ PG PP SF SC DS TF TC DT 9 de Julio 9 3 3 0 6 1 5 158 133 25 S. A. de Chipion 9 3 3 0 6 2 4 170 127 43 Tiro Federal 7 3 2 1 4 2 2 129 125 4 Centro Social 5 3 1 2 2 4 -2 125 133 -8 Atl. Miramar 4 2 1 1 2 2 0 97 92 5 Sportivo Suardi 3 2 0 2 2 4 -2 101 119 -18 Porteña Asoc. 3 3 0 3 0 6 -6 99 150 -51 C. La Paquita 2 1 0 1 1 2 -1 56 56 0 TABLA SUB15 Equipos Pts PJ PG PP SF SC DS TF TC DT S. A. de Chipion 8 3 2 1 5 2 3 164 108 56 Centro Social 8 3 2 1 5 2 3 155 119 36 9 de Julio 7 3 2 1 5 2 3 153 144 9 Porteña Asoc. 6 3 1 2 3 5 -2 140 168 -28 Tiro Federal 5 3 1 2 2 5 -3 125 161 -36 Sportivo Suardi 4 2 1 1 2 3 -1 87 99 -12 C. La Paquita 3 1 1 0 2 1 1 57 64 -7 Atl. Miramar 2 2 0 2 0 4 -4 86 104 -18 TABLA SUB17 Equipos Pts PJ PG PP SF SC DS TF TC DT Centro Social 9 3 3 0 6 0 6 151 106 45 S. A. de Chipion 9 3 3 0 6 1 5 162 112 50 9 de Julio 9 3 3 0 6 1 5 158 119 39 Tiro Federal 5 3 1 2 2 4 -2 118 144 -26 Sportivo Suardi 3 2 0 2 1 4 -3 81 108 -27 Porteña Asoc. 3 3 0 3 0 6 -6 118 151 -33 Atl. Miramar 2 2 0 2 0 4 -4 60 100 -40 C. La Paquita 1 1 0 1 1 2 -1 54 62 -8 TABLA SUB19 Equipos Pts PJ PG PP SF SC DS TF TC DT 9 de Julio 9 3 3 0 6 1 5 159 117 42 Tiro Federal 9 3 3 0 6 1 5 152 130 22 Centro Social 7 3 2 1 5 2 3 154 116 38 S. A. de Chipion 6 3 1 2 3 5 -2 151 163 -12 Sportivo Suardi 4 2 1 1 3 3 0 108 117 -9 Porteña Asoc. 3 3 0 3 0 6 -6 117 151 -34 Atl. Miramar 2 2 0 2 0 4 -4 50 100 -50 C. La Paquita 1 1 0 1 1 2 -1 54 62 -8