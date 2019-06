Voley Sub 13: Centro Social sumó una nueva Copa de Oro

En otra de las definiciones programadas desde la Liga Morterense de Voley, esta vez fue el turno de la Categoría U13. Se jugó en Altos de Chipión.

En semifinales Centro Social derrotó a Nueve de Morteros y luego en la final hizo lo propio ante el local Social Altos de Chipión. De esta manera suma un nuevo logro en este Torneo “Apertura”; lo había logrado en Sub 12, Sub 17 y Sub 19.

CAMPEONAS DE ORO!!!

Felicitaciones Sub 13

Alegría en sus rostros, felicidad en los padres y satisfacción en los profes.

Día a día es un aprendizaje, cuándo ganamos reflejamos lo aprendido, pero cuándo perdemos también nos dejan enseñanzas.

Ésto recién empieza. Vamos que vamos…!

Voley del Centro!