Voley de Tira: Centro Social arrancó con 5 victorias

Se jugó parcialmente la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Morterense de Voley. En el Polideportivo “Rojinegro” las locales recibieron a Tiro Federal de Morteros.

Buen debut para Centro con 5 victorias y muy buenos juegos que se pudieron compartir el miércoles.

Foto: Web Centro

Resultados

SUB 12 2-0 (25-16, 25-13)

SUB 13 2-1 (25-21,24-26 y 15-11)

SUB 15 2-1 (25-11, 25-20 y 15-8)

SUB 17 2-0 (25-9, 25-12)

SUB 19 2-0 (25-14,25-15)

Otros resultados

1ra fecha:

– Atl. Miramar vs 9 de Julio: jugado el viernes 27 a las 18.30hs

Sub12: gano Nueve 2-0

Sub13: gano Nueve 2-1

Sub15: gano Miramar 2-0

Sub17: gano Nueve 2-1

Sub19: gano Miramar 2-0

– Porteña Asoc. vs Cultural La Paquita: jugado el sábado 28 a las 10hs

Sub12: gano Paquita 2-0

Sub13: gano Paquita 2-0

Sub15: gano Paquita 2-0

Sub17: gano Paquita 2-0

Sub19: gano Paquita 2-0

– Sportivo Suardi vs Social Altos de Chipión: postergado sin fecha definida