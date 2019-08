En uno de los partidos pendientes del Torneo “Clausura” de Voley de la Liga Morterense Centro Social y deportivo Brinkmann obtuvo cuatro victorias en la tira desde Sub 12 a Sub 19.

El local Club Atlético Miramar recibió a las “Rojinegras”.

Resultados

SUB 12: Miramar 0- Centro Spocial 2

SUB 13: Miramae 0- Centro Social 2

SUB 15: Miramar 2- Centro Social 0

SUB 17: Miramar 0- Centro Social 2

SUB 19: Miramar 0- Centro Social 2

Fuente: Web Centro